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¿Avalará el Pacto Histórico a exFarc? El plan de Comunes tras desaparecer como partido

Tras perder su personería jurídica, exintegrantes de las Farc buscarían incorporarse al Pacto Histórico para continuar en política.

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Redacción Confidenciales
14 de noviembre de 2026 a las 12:02 a. m.
Pacto Histórico y Comunes.
Pacto Histórico y Comunes. Foto: SEMANA

Ante la desaparición del partido Comunes, que surgió después de la desmovilización de las Farc, tras no lograr el umbral en las pasadas elecciones y perder su personería jurídica, los exmiembros de ese grupo armado estarían buscando la posibilidad de integrarse al Pacto Histórico y formar allí una línea propia en la izquierda.

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Con esa estrategia buscan mantenerse vigentes en la política, pese a la derrota sufrida y al desgaste de su imagen por los crímenes cometidos cuando estaban al margen de la ley, así como por las críticas surgidas tras sus polémicas audiencias ante la JEP. La pregunta es si el Pacto Histórico asumirá ese costo político y si avalarán a candidatos de las antiguas Farc para las elecciones regionales.