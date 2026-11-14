¿Avalará el Pacto Histórico a exFarc? El plan de Comunes tras desaparecer como partido

Ante la desaparición del partido Comunes, que surgió después de la desmovilización de las Farc, tras no lograr el umbral en las pasadas elecciones y perder su personería jurídica, los exmiembros de ese grupo armado estarían buscando la posibilidad de integrarse al Pacto Histórico y formar allí una línea propia en la izquierda.

Iván Cepeda denuncia supuesto plan para desestabilizar al Pacto Histórico

Con esa estrategia buscan mantenerse vigentes en la política, pese a la derrota sufrida y al desgaste de su imagen por los crímenes cometidos cuando estaban al margen de la ley, así como por las críticas surgidas tras sus polémicas audiencias ante la JEP. La pregunta es si el Pacto Histórico asumirá ese costo político y si avalarán a candidatos de las antiguas Farc para las elecciones regionales.