Iván Cepeda denuncia supuesto plan para desestabilizar al Pacto Histórico

Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico, denunció que habría una “intensa” persecución para frenar al movimiento político de izquierda.

La teoría de Cepeda es que las acciones judiciales en contra de su campaña presidencial buscarían erosionar el arraigo de su sector mediante el miedo y la difamación.

Él cuestionó que, mientras su proyecto es protagonista de múltiples cuestionamientos en el escenario político y judicial, no haya acción frente a Abelardo De La Espriella.

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“¿Acaso la transparencia y la rendición de cuentas son exigencias que solamente aplican a quienes representamos un proyecto político alternativo?”, planteó el senador.

Cepeda agregó que desde agosto de 2025, presuntamente, se habría desplegado una maniobra para evitar su participación como candidato presidencial.

De igual manera, citó que ese plan buscaría obstaculizar la participación del Pacto Histórico y alterar, supuestamente, el resultado de la voluntad popular.

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Él habló de los aparentes inconvenientes que tuvo el movimiento en la consulta interna de octubre de 2025 y la negación del CNE en la consulta interpartidista.

Cepeda dijo que, en medio de la campaña, se produjo una posible intervención extranjera de una “gravedad sin precedentes en nuestra historia electoral”.

Sin mostrar pruebas, sugirió que hubo una guerra digital que contó con el uso de más de “dos millones de bots y perfiles falsos operados desde Medellín y Miami”.

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Frente a todos los cuestionamientos que se le han hecho a Cepeda, él pidió que las autoridades respeten sus derechos y que el sistema actúe con imparcialidad.

“Todo lo que poseo en este mundo es fruto de mi trabajo. Mis ingresos tienen plena trazabilidad y pueden ser examinados”, agregó el senador del Pacto Histórico.