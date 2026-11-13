Logo
Login
Política

Alias Mailo pasó de desafiar a Abelardo De La Espriella a no ocultar su angustia en audiencia: juez tomó decisión

El señalado criminal fue encarado por el mandatario colombiano en un operativo que lideró en Bogotá.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
13 de noviembre de 2026 a las 12:50 p. m.
Alias Mailo intentó desafiar al presidente en pleno operativo
Alias Mailo intentó desafiar al presidente en pleno operativo Foto: Pantallazos a video de la Secretaría de Seguridad - Presidencia

Hace varios días, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella lideró un operativo en Bogotá en donde se realizaron más de 170 capturas. En esa acción de las autoridades el mandatario colombiano encaró a varios señalados criminales.

Abelardo De La Espriella realizó una fuerte acusación
El 48,3% aprueba la gestión del presidente Abelardo De La Espriella, según AtlasIntel para Bloomberg

Fue el caso de alias Mailo, quien el mandatario colombiano increpó con dureza, recordándole uno a uno los delitos que habría cometido en su vida “criminal”. Sin embargo en ese momento sintió responder al mandatario, pero le fue peor.

“¿Dónde está el bandido de Mailo? Este bandido lanzó una granada y mató a un señor humilde que trabajaba ahí durante 20 años”, dijo De La Espriella el pasado 28 de octubre en medio del operativo en Bogotá.

Y avanzó: “Vas a saber lo duro que te va a caer la justicia, ¿vas a tirar línea? Tú lo que eres es un bandido, payaso, tú lo que eres es un asesino miserable. Vas a saber lo duro que muerde el Tigre, bienvenido a la Patria Milagro”.

Luego del operativo, alias Mailo fue presentado en audiencia para que un juez definirá su situación jurídica. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía de Bogotá, el señalado presunto criminal fue enviado a la cárcel.

Pero en le material que compartió de la audiencia en su cuenta oficial de X, la entidad del Distrito, dijo que alias Mailo estaba en la audiencia con el “rostro triste” pese a que intentó desafiar al propio presidente de la República, Abelardo De La Espriella.

Presidente Abelardo De La Espriella y el momento en el que fueron capturados los funcionarios.
Abelardo De La Espriella dio orden tras captura de funcionarios de la Dian por mover millonada en red criminal: “Se acabó”

“Les cambió la cara cuando supieron que iban derecho a la cárcel. Así terminaron ‘Mailo’ y todos los de su grupo criminal. Detrás de puestos de tinto y ventas ambulantes, escondían un negocio de drogas y sicariato en el barrio Santa Fe. ¡Se les acabó la fachada! Tras 9 meses de investigación, cayeron en la operación Kratos”, publicó la Secretaría de Seguridad en sus redes sociales.