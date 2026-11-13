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Centro de Memoria Histórica presentó denuncia por falsedad en cotizaciones para proyecto de museo de Bojayá

Esta fue la razón de la denuncia.

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Redacción Semana
13 de noviembre de 2026 a las 12:07 p. m.
Esta fue la decisión que tomó el Centro a través de su oficina de asesoría jurídica.
Esta fue la decisión que tomó el Centro a través de su oficina de asesoría jurídica. Foto: Archivo padre Antún Ramos Cuesta

En las últimas horas, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), a través de la Oficina Asesora Jurídica, presentó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal contra un contratista que estaría vinculado a los procesos del Museo de Memoria de Colombia, por la presunta comisión del delito de falsedad en documento privado.

Estos hechos se relacionan exactamente con un estudio de mercado de un proyecto de adecuación museográfica que estaría relacionado con la memoria de Bojayá.

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La denuncia asegura que el contratista aportó varias cotizaciones cuyos presuntos emisores manifestaron no haberlas elaborado ni reconocer dicho contenido.

Luego de conocer la situación, la supervisión del contrato puso los hechos en conocimiento de la Oficina Asesora Jurídica, que revisó los soportes y determinó que debían ser trasladados a las autoridades competentes para su investigación.

Tras dicha situación, la entidad decidió empezar a adelantar los distintos procesos contractuales.