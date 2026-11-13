Las medidas de austeridad del Gobierno De La Espriella: freno a sueldos del Fondo Milagro, recorte en viajes, publicidad y puestos

El Gobierno de Abelardo De La Espriella ha traído desde su llegada un revolcón al Estado en temas de austeridad, pues ha pactado una serie de recortes en distintas entidades con el fin de suavizar las finanzas del Estado y también de acabar algunas nóminas exorbitantes que dejó el anterior Gobierno.

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Estas son algunas de las medidas que ha tomado el Gobierno y que buscaría recortar los gastos suntuosos que se acostumbraban en anteriores administraciones. Hemos recopilado algunas de ellas.

El Gobierno de Abelardo De La Espriella impulsa una serie de medidas para reducir los gastos del Estado y fortalecer la austeridad en las entidades públicas. Foto: Presidencia

1. Freno de las nóminas del Fondo Milagro

En las últimas horas el mandatario ordenó frenar la suntuosa nómina que tenía adjudicada el Fondo Milagro. Esto luego de que, tras un derecho de petición de una congresista del Pacto Histórico, la opinión pública conociera los millonarios sueldos que se devengaban en la entidad, en la que el gerente devengaba 39 millones de pesos y cerca de 14 coordinadores tenían un sueldo de 33 millones de pesos.

El mandatario ordenó frenar esa nómina de inmediato, asegurando que su Gobierno está enfocado en la austeridad. También aseguró que en las próximas horas tomará medidas correctivas tras la situación.

2. Recorte presupuestal de 267.000 millones en funcionamiento de la Presidencia

El mandatario definió un paquete de recortes para el Ejecutivo de 267.000 millones de pesos. De estos, cerca de 192.000 millones son solo en funcionamiento e inversión de la Presidencia de la República. El restante está dentro del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

Las decisiones del Ejecutivo buscan revisar las nóminas de distintas entidades y eliminar gastos que considera excesivos dentro de la administración pública. Foto: Ovidio González – Presidencia de la República

Allí se destacan la Agencia de Renovación del Territorio (ART), la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC Colombia) y la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco (Anim).

Aseguró en su momento que la Presidencia opera con una ocupación del 58 % de los cargos, manteniéndose con solo 586 de los 1.018 cargos que existen.

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3. Directiva para evitar viajes y publicidad

El mandatario expuso dos directivas para recortar gastos de su propio Gobierno. Entre ellas pidió priorizar las reuniones virtuales, en lugar de hacer viajes que impliquen desplazamientos. Para ello, designó al jefe de Despacho, Nicolás Gómez, para que revise las solicitudes de funcionarios que quieran asistir a eventos en el exterior.

En caso de que sea necesario, aseguró que los vuelos deberán ser adquiridos en clase económica.

También prohibió gastos relacionados con autopromocionar, enaltecer o denigrar la imagen de funcionarios del gobierno nacional mediante la promoción de sus cuentas personales en redes sociales o de partidos y movimientos políticos.

Los recortes presupuestales hacen parte de la estrategia del Gobierno para aliviar las finanzas del Estado y reducir los costos de funcionamiento. Foto: Presidencia

4. Reducción de 22.000 millones en la Agencia de Tierras tras cortar contratistas

La Agencia Nacional de Tierras aseguró un ahorro de 22.224 millones de pesos tras la salida de 1.040 contratistas entre el 7 de agosto y el 7 de octubre de 2026.

La desvinculaciones se dieron tras el vencimiento de los contratos de prestación de servicios, que es una modalidad mediante la cual la administración anterior había vinculado a esta entidad casi a 9.400 personas.