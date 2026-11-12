“Show para ganar likes”, presidente Papo Amin sobre la pelea de concejales con Carlos Fernando Galán

En la sesión de este jueves del Concejo de Bogotá, al finalizar la jornada, los concejales Julián Espinosa y Juan David Quintero protagonizaron un dramático momento pasado por gritos y reclamaciones al alcalde Galán, que se estaba retirando del recinto.

La pelea que se dio en el Concejo de Bogotá tras el debate sobre la crisis de seguridad: el alcalde abandonó el recinto

Por parte del equipo de Quintero, explicaron a SEMANA que su inconformidad radicó cuando esperaban que se les permitiera replicar a la intervención de 40 minutos del alcalde. Es importante precisar que Galán habló luego de que los 45 concejales expusieran su visión sobre la solicitud de militarización de Bogotá.

Amin, el presidente del Concejo —encargado de otorgar la palabra y dar orden en las sesiones— aseguró que la jornada se desarrolló en el marco del orden del día.

Papo Amin, presidente del Concejo de Bogotá. Foto: Suministrado a SEMANA - API

El presidente explicó que en el cabildo abierto (cuarto punto del día) queda el siguiente orden:

Intervención de los concejales Respuesta del alcalde

Tras la culminación del segundo punto, se accedió al punto de comunicaciones y varios, que fue cuando se dio el alegato de los concejales con el alcalde y, diferentes fuentes explicaron a SEMANA que este punto del día se usa para que los cabildantes expongan comentarios, pero que no sean discutidos.

A continuación, el cruce de los concejales con el alcalde:

Por parte del equipo de Quintero, aseguran que no se había terminado el debate cuando cerraron la sesión, mientras que Amin dice que ya estaban en el punto de ‘Comunicaciones y varios’; esta última versión fue respaldada por otros concejales consultados por SEMANA.

Sale a la luz el informe final sobre las irregularidades del Estadio El Campín y Sencia: negocio de 2.4 billones de pesos

Para Amin, este alegato no tiene sentido, ya que, por el orden estipulado en el Concejo de Bogotá, no se contempla que, luego de que los concejales intervengan, el alcalde responda y repliquen los cabildantes, por lo que para él, se trató de un show mediático.

“Eso fue un show para ganar likes por parte de los concejales. Luego de que intervinieron y se le dio la garantía a todos los concejales, salen los colegas a tratar de hacer un debate y a pedirle al alcalde que se quedara, cuando no tenía por qué quedarse ahí”, dijo Papo Amin a SEMANA.

Además, el presidente detalló que Julián Espinosa, quien inició la confrontación, no hizo presencia en el momento de la votación de la primera sesión de este cabildo que se desarrolló el sábado, cuando se tuvo que aplazar por falta de quórum.

Amin confirmó que el alcalde se fue de inmediato; sin embargo, se quedó Gustavo Quintero, secretario de Gobierno, para escuchar el punto de comunicaciones y varios.