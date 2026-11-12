La DNI habría infiltrado campañas presidenciales en 2026, según informe reservado

La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), bajo el gobierno de Gustavo Petro, habría infiltrado las campañas presidenciales en 2026 en su afán por posicionar el proyecto político de la izquierda, según un informe reservado que analizan las autoridades.

De acuerdo con la documentación, la operación recibió el nombre de Grecia y en ella habrían participado, supuestamente, las siguientes personas: “Gustavo Lozano y Ricardo Rosanía, de la DNI. Cuenta con el apoyo de los españoles Manuel Grau, Xavier Vendrell y Ramón Devesa González”.

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Grau es un empresario catalán y amigo personal de Petro, nacionalizado de forma exprés en 2022 y señalado en denuncias por presunta injerencia en contratos estatales; Vendrell es un expolítico independentista catalán, también nacionalizado por el exmandatario, conocido por asesorar la campaña presidencial y verse envuelto en el escándalo por el aparente ingreso de dineros de alias Papá Pitufo; y Devesa González es un español experto en ciberseguridad que trabajó en la campaña.

Supuestamente, el enlace de acceso a la DNI para incidir en esas campañas habría sido Andrés Gamero, identificado en el archivo como un “reclutador de jóvenes”. Gamero es cercano a Vendrell y distinguido por sus aparentes nexos con la primera línea, de acuerdo con fuentes consultadas por SEMANA. Según el informe, Gamero habría organizado a las personas para infiltrar las campañas: “Las presenta a la DNI”.

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En un fragmento del documento se reseñó el alcance del plan: “En términos generales, la operación consistía en infiltrar personas del DNI en cada campaña para que reportaran a la DNI todo lo que ocurría y toda la información de cada campaña, generar el acercamiento con personas clave, verificar agendas, reuniones, personas, invitados, participantes, estrategia política, propaganda, sectores, focalización de apoyos, entre otros”.

Con base en lo escrito, la campaña más fácil de infiltrar habría sido la de Paloma Valencia. Sobre ese proyecto político, se detalló: “Prácticamente, lograron acceder a todo porque, en su afán de coaliciones, abrieron a muchas personas que facilitaron el acceso full a toda su estrategia política”.

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Una de las fuentes de la DNI reveló que la única campaña a la que no se pudo acceder fue a la de Abelardo De La Espriella: “Consideraron que fue la única donde funcionaron los filtros de control para acceder a la campaña”.

Para tratar de burlar los filtros de esa campaña, se habría acudido a otra estrategia, de acuerdo con los archivos: “Utilizaron fuentes para que, por vía de suministro de información de posibles afectaciones a la vida e integridad del candidato De La Espriella, se hicieran visibles e ingresaran a esta campaña presidencial”.

Este documento, más otros hallazgos de presuntas irregularidades, fue compartido al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, que trabaja de manera conjunta con la DNI para esclarecer los hechos.