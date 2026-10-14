Manel Grau se pronuncia tras explosivas declaraciones de Eva Ferrer en SEMANA y habla de posibles “móviles externos”

Manel Grau, el catalán amigo de Verónica Alcocer, mencionado por Eva Ferrer en sus explosivas declaraciones a SEMANA, respondió a esa portada con un comunicado de prensa en el que anuncia acciones penales.

“Verónica Alcocer es la jefe de la banda”: Eva Ferrer le revela a Vicky Dávila que la ex primera dama llevó droga a Venezuela en un avión oficial

“Rechazo de manera categórica, por falsos y calumniosos, todos y cada uno de los señalamientos realizados por la señora Ferrer Galcerán. Solo móviles externos explican que pueda inventarse esa cantidad de afirmaciones mentirosas, calumniosas, injuriosas que son absolutamente falsas y sobre las cuales no tiene prueba alguna por la sencilla razón de que no son ciertas”, dijo.

Manuel Grau y Verónica Alcocer fueron vistos juntos en Suecia, país en el que residía la primera dama al final del gobierno Petro. Foto: Suministrado a SEMANA/API.

Grau agregó que “en defensa de mi buen nombre, mi dignidad y la de mi familia, he instruido a mis apoderados para interponer las acciones penales correspondientes. Denunciaré por los delitos de injuria y calumnia, y los demás que procedan, como el concurso para delinquir si existen móviles externos para realizar tales afirmaciones absolutamente falsas, para que sea la justicia quien dirima este asunto”.

El catalán aseguró también que interpondrá las acciones civiles correspondientes “para buscar que se reparen los daños causados a mi buen nombre y reputación”.

El español aseguró que tenía una relación muy estrecha con la exasesora presidencial. “La señora Eva Ferrer Galcerán fue durante los últimos 25 años una de mis mejores amigas, vínculo que se extiende a miembros de su familia. Desconozco las motivaciones de fondo que la llevan a faltar a la verdad de manera tan irracional. Tras la profunda decepción que sus afirmaciones me han causado, y en virtud de mi formación cristiana, hago un llamado a la cordura para que se retracte inmediatamente de sus afirmaciones con el propósito de evitar condenas que serán muy perjudiciales para ella”.

Quién es quién en el escándalo desatado por Eva Ferrer contra Verónica Alcocer en SEMANA? Los cinco llamados por la Procuraduría

Y finalizó: “Le deseo a Eva que encuentre la serenidad necesaria en este momento para hacer lo que procede, que es la retractación oficial de sus afirmaciones absolutamente falsas a la revista SEMANA”.

“Chaquetero”

Así fue como describió Eva Ferrer a Manel Grau en su entrevista con SEMANA. Según la catalana, la primera dama operaba como una jefa de la mafia que incluso llegó a transportar drogas a Venezuela en un avión del Estado.

“Parece que los viajes de Venezuela han sido una cosa muy clandestina… Está involucrado Manel Grau, está involucrado el primo (Mario Fernández Alcocer), está involucrado Agmeth (Escaf). Ahí hay un movimiento de dineros. Lo primero que conozco, y que me hacen saber, es que se van a Venezuela. Digo: “Esto se tiene que hacer público”. Hablando luego con Manel, me dice que de ese viaje se traen 2,5 millones de dólares”, aseguró.

Ferrer se refirió a un viaje en enero de 2023. “Manel me explica que traen 2,5 millones (de dólares). Entonces le digo: “¿Pero Gustavo sabe eso?”. Y me dice: “No”. Y digo: “Estáis locos”. Y entonces me dice que ese dinero, entre otras cosas, es para pagar la campaña del primo (de Verónica Alcocer)”.

Según Ferrer, es Manel Grau quien le asegura que esos viajes se realizan con esos propósitos oscuros: “Él me confirma que eso se ha liado mucho y que había droga”.