¿Quién es quién en el escándalo desatado por Eva Ferrer contra Verónica Alcocer en SEMANA? Los cinco llamados por la Procuraduría

La Procuraduría llamó a declarar a cinco personas tras la explosiva entrevista de Eva Ferrer en SEMANA. La exfuncionaria del gobierno Petro, quien en su momento fue la persona más cercana a Verónica Alcócer, definió a la ex primera dama como la jefa de una banda criminal que llevó droga a Venezuela en un avión oficial y trajo 2,5 millones de dólares a Colombia procedentes de ese país. También advirtió que su entorno está implicado en el tráfico de armas.

“Verónica Alcocer es la jefe de la banda”: Eva Ferrer habla con Vicky Dávila

Tras esas declaraciones, el organismo de control llamó a cinco exfuncionarios del gobierno Petro para investigar por presuntos actos de corrupción en que habrían incurrido varios servidores públicos.

Los involucrados en esta medida son:

Carmen Caballero Angie Rodríguez Concepción Baracaldo Guillermo Reyes Ingrid Carolina Plata Navas.

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