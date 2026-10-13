POLÍTICA

¿Quién es quién en el escándalo desatado por Eva Ferrer contra Verónica Alcocer en SEMANA? Los cinco llamados por la Procuraduría

El ente de control abrió una investigación tras las revelaciones de la exconsejera presidencial, una de las personas más cercanas a la ex primera dama.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
13 de octubre de 2026 a las 6:55 a. m.
Carolina Plata, Carmen Caballero, Guillermo Reyes, Angie Rodríguez y Verónica Alcocer.
Carolina Plata, Carmen Caballero, Guillermo Reyes, Angie Rodríguez y Verónica Alcocer. Foto: Fotomontaje SEMANA

La Procuraduría llamó a declarar a cinco personas tras la explosiva entrevista de Eva Ferrer en SEMANA. La exfuncionaria del gobierno Petro, quien en su momento fue la persona más cercana a Verónica Alcócer, definió a la ex primera dama como la jefa de una banda criminal que llevó droga a Venezuela en un avión oficial y trajo 2,5 millones de dólares a Colombia procedentes de ese país. También advirtió que su entorno está implicado en el tráfico de armas.

2307
“Verónica Alcocer es la jefe de la banda”: Eva Ferrer habla con Vicky Dávila

Tras esas declaraciones, el organismo de control llamó a cinco exfuncionarios del gobierno Petro para investigar por presuntos actos de corrupción en que habrían incurrido varios servidores públicos.

Los involucrados en esta medida son:

  1. Carmen Caballero
  2. Angie Rodríguez
  3. Concepción Baracaldo
  4. Guillermo Reyes 
  5. Ingrid Carolina Plata Navas.

En desarrollo...

VER MÁS

Eva Ferrer