Angie Rodríguez dice que existe un “pacto criminal” entre Gustavo Petro y Verónica Alcocer. Respalda versión de Eva Ferrer

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, confirmó las revelaciones de Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Reconciliación, sobre los beneficios que habrían sacado conjuntamente Verónica Alcocer y el expresidente Gustavo Petro de una presunta red criminal en la Casa de Nariño.

Rodríguez, en entrevista con SEMANA, dijo que entre el expresidente y Alcocer hubo un “pacto criminal” durante el gobierno.

“¿Por qué él se aguanta que ella haga todo eso? Porque él sabía que ella hacía cosas que no eran santas. Porque yo le decía, por ejemplo, de la contratación del Dapre", dijo Rodríguez.

Y agregó: “Cuando yo empecé a ver cosas de él dije, ‘¿a esta familia qué le pasa? Esto no es normal’“.

Dijo que mientras Alcocer permitía sus supuestas relaciones extramatrimoniales, Petro dejaba que la ex primera dama ejerciera control sobre el gobierno.

“Yo siento que él le permitía, y él sabía las cosas que ella hacía, pero ella sabía lo que él hacía en cuanto a las mujeres, en cuanto a su vida desordenada y esas cosas que en su momento hablaré, que yo conozco de parte de él, que me hacen deducir a fecha de hoy que ellos tenían un pacto de silencio criminal, donde tenían cada uno sus temas terribles, pero que entre ellos dos tapaban para mantener una imagen que no era real”, expresó.

Y dijo que era un pacto “por igual” y que “cada uno se beneficiaba del otro, de sus cochinadas”.

“Por ejemplo, ese señor Manel iba mucho a Palacio y se reunía mucho en Palacio con el presidente Petro”, manifestó Rodríguez.

Esto respalda la versión de Eva Ferrer en SEMANA, que también aseguró que, en el círculo cercano de la exprimera dama, Petro y Alcocer eran vistos como “un equipo”.

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“Van juntos. Aunque se hayan separado y todo, ellos van de la mano. Pues yo creo que hay eso. Y luego, cuando (Petro) me dice: “Has atentado contra la madre de mis hijos”. O sea, y es verdad que ella (Verónica) siempre lo ha chantajeado con los hijos”, contó Ferrer.

Y como Rodríguez dijo que Petro era “cómplice” y que se benefició de lo hecho por la exprimera dama.

“De hecho, él saca beneficio de lo que ella mueve. La última vez que hablé con Gustavo, me dijo que a mí y a los catalanes nos trajo ella. Claro, uno dice: ‘Sí, nos trajo ella, pero te beneficiaste tú (Petro). Conseguiste votos en tu campaña, conseguiste hacer una campaña que te dio la presidencia, y luego esta gente te ha estado resolviendo tus bodegas, tus manifestaciones’. Entonces, él también ha sacado provecho de las acciones de ella”, dijo en entrevista con este medio.