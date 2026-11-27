Sigue el cruce de mensajes entre la exsenadora María Fernanda Cabal y el vocero del Gobierno, Miller Soto, luego de que este último respaldara las versiones que apuntan a que Cabal habría hablado mal del presidente Abelardo de la Espriella en Estados Unidos.

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La excongresista lanzó un reto a Soto por medio de su cuenta personal de X: “No diga mentiras, @millersoto. Lo reto a que confirme con la Embajada de Estados Unidos cuándo fue mi última reunión oficial con uno de sus funcionarios. Fue hace más de un año y medio. Los dos encuentros a los que asistí después fueron multitudinarios. ¿Qué amenaza represento para el Gobierno? ¿Les molesta el Partido Republicano? ¿A qué juegan?”.

Soto le respondió a Cabal a través de la misma plataforma digital: “Doctora Cabal, yo no debo confirmar nada. Yo solo sé que es cierto porque quien debía confirmar todo, lo confirmó hace rato. Y usted sabe que es así”.

Además, Cabal publicó un video en el que expresó: “Las últimas reuniones a las que asistí fueron multitudinarias, una en la casa del embajador y la segunda, donde estuve con Darcy Quinn, Vanessa de la Torre, ya Abelardo De La Espriella elegido. ¿Cuál es la amenaza que yo represento? ¿El Partido Republicano? Yo he sido aliada incondicional antes y después de este Gobierno, pero me deja serias dudas a qué juegan”.

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Lo particular es que en esa controversia también se metió el excongresista Miguel Polo Polo: “Él la apoyó en cada uno de sus intentos por ser candidata. Hasta una espada le entregó. Y como a ella nunca le alcanzó, él decidió aspirar a la Presidencia porque, de lo contrario, la izquierda nos arrebataba el país. ¿Qué hizo ella? Se fue a hablar mal de él, y no solo en Estados Unidos. ¿Pero qué se puede esperar de alguien que habla mal hasta de su propio mentor, Uribe?¡Ahhh…! Pero decir esto es ser desagradecido. ¡Mandan cáscara! Que se sigan cayendo las máscaras".