La cantante santandereana Shaira reveló en una reciente entrevista los difíciles momentos que atravesó durante 2023, un año marcado por quebrantos de salud, crisis económica y episodios de ansiedad.

Según su propio testimonio, la artista atribuye esta compleja etapa a presuntos ataques de brujería tras el fin de una relación sentimental.

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Quien se dio a conocer en Colombia tras ganar el concurso musical Factor XS en 2011, suele mantener una presencia activa en redes sociales y en la escena de la música popular y ranchera.

Sin embargo, durante su paso por el programa El Klub, de la emisora La Kalle, la intérprete decidió hablar abiertamente sobre un capítulo personal que había mantenido lejos del ojo público.

Durante la conversación radial, la cantante explicó que en 2023 se sentía vulnerable y alejada de sus prácticas religiosas.

Aunque reconoció que en su niñez era escéptica frente a los temas esotéricos y solía burlarse de quienes creían en ellos, aseguró que la acumulación de situaciones sin explicación aparente la llevó a cambiar de opinión.

“Me intentaron atacar mucho con temas oscuritos”, señaló Shaira al ser consultada sobre si se refería directamente a la brujería. Lejos de evitar posibles críticas en redes sociales, la artista sostuvo su postura:

“Yo ya lo quiero contar sin tapujos porque ya pasó. El que me quiera juzgar y diga: ‘Ay, esa niña es una tonta porque cree en la brujería’. No. La maldad existe”.

De acuerdo con su relato, esta racha comenzó luego de terminar una relación sentimental que calificó como tóxica. Aunque afirmó tener claridad sobre el origen de lo ocurrido, prefirió no revelar nombres: “Yo sé por qué y sé quién”.

El deterioro que describió la artista abarcó tanto su estado físico como su estabilidad financiera. Según contó en la entrevista, sufrió cuadros de gripa frecuentes que le provocaban irritación y lagrimeo constante en los ojos, además de dolores en la espalda y una sensación de ahogo al realizar actividad física.

“Me llegaba el trabajo, pero luego me lo quitaban. Estaba entrenando y el pecho me ahogaba. Estaba muy bajita de peso. Me daban unas gripas tan fuertes que hasta los ojos todo el día me duraban rojos y me lagrimeaban. Se me murieron dos gatos”, recordó.

A estos síntomas se sumó una pérdida considerable de peso. Indicó que llegó a pesar 42 kilos sin dimensionar la gravedad del cambio físico, pues al verse a diario en el espejo no lo notaba, a diferencia de las personas de su entorno.

En el plano laboral, la intérprete aseguró que varias propuestas profesionales se cancelaban sin motivo claro: “Me llegaba trabajo, pero luego me lo quitaban”.

En uno de esos episodios, mientras permanecía acostada en su habitación mirando el techo, comenzó a tocarse un ojo hasta arrancarse aproximadamente la mitad de las pestañas sin darse cuenta.

“Como que quedé como… no sé, me fui”, explicó al recordar que fue su madre quien notó lo ocurrido al entrar al cuarto. Tras ese episodio, tuvo que usar extensiones durante cerca de dos meses.

Para superar la crisis, Shaira optó por acercarse nuevamente a la iglesia, acudir a un sacerdote y apoyarse en la oración diaria junto a su madre.

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Según relató, en medio de ese proceso espiritual recibió una advertencia que la marcó: “Te querían volver loca”. Hacia el final de 2023, su situación laboral comenzó a estabilizarse gracias a proyectos en teatro y campañas con marcas.

Hoy, la artista asegura sentirse tranquila y descarta cualquier intención de represalia contra quienes considera responsables. “Uno no tiene por qué tomar venganza con nada. Dios es justo, el karma también existe”, concluyó, destacando que la experiencia le enseñó a ser más selectiva con su círculo cercano.