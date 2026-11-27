“Mi llegada a Bogotá no fue tan chévere como yo hubiera querido que fuera”, recordó el humorista colombiano Jhovany Ramírez, conocido artísticamente como Jhovanoty, durante una reciente entrevista para el pódcast Sin Filtros, de SEMANA.

Problemas económicos, laborales y de salud, hicieron que el comediante enfrentara una difícil situación junto a su esposa e hijos cuando llegó por primera vez a la capital colombiana, desde su tierra natal, Las Palmas, Neiva, con la esperanza de encontrar mejores oportunidades.

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Sin embargo, en medio de la conversación, Jhovanoty confesó que su llegada a la ciudad estuvo lejos de ser fácil, tanto así que la crisis que atravesó junto a su familia lo llevó a considerar una drástica decisión que pudo cambiar el rumbo de su carrera como humorista.

“Tuve encontrones en la empresa donde trabajaba. Sé que algunas actitudes mías en ese momento también propiciaron ese mal ambiente laboral que yo tuve y además se mezcló con un tema personal que tenían mis hijos en la clínica”, explicó.

Jhovanoty admitió que no entendía cómo funcionaba el sistema de salud en Bogotá

Durante sus primeros años en Bogotá, mientras enfrentaba dificultades relacionadas con la salud de sus hijos, el humorista reconoció que desconocía cómo funcionaba el sistema de salud de la capital y las complejidades que implicaba acceder a sus servicios.

“Es un tema complejo, digo la atención en salud”, expresó. A todo esto se sumaron los comentarios de algunos de sus compañeros de trabajo, quienes, según relató, le insistían a su jefe en que lo despidiera con el argumento de que “sus hijos estaban muy enfermos”.

A pesar de eso, Jhovanoty reconoció que la crisis que atravesó con su familia en la capital colombiana pudo estar relacionada con la actitud que asumía en aquella época y que, posiblemente, era percibida por las personas de su entorno laboral.

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Aunque por un momento llegó a pensar en desistir de continuar en Bogotá, confesó que la opinión de su esposa fue clave antes de dar ese paso. El humorista, quien conoce a la madre de sus hijos desde que tenía cinco años y se casó con ella en 2012, encontró en su compañera de vida una voz de aliento que lo ayudó a enfrentar esa situación.

“Ella queriendo regresarse a Neiva, con mis hijos enfermos y todo, me dijo: ‘no mi amor, pero por qué se va a ir, por qué le va a dar gusto a esa gente. Vaya devuélvase, hable con su jefe, pídale la carta de renuncia, rómpala y va a demostrar de qué esta hecho’”, recordó el humorista sobre el apoyo que le brindó su esposa en medio de esa difícil etapa que vivieron en la ciudad.