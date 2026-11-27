La Selección Colombia ya tiene definido su próximo rival en los dieciseisavos del Mundial Sub-17. Aunque no se cumplió el objetivo de terminar en la primera posición del grupo L, el tiquete a la siguiente ronda ya estaba asegurado independientemente del resultado ante Serbia.

Tabla de posiciones final en el Mundial Sub-17, tras la derrota de Colombia con Serbia

La Tricolor enfrentará a Egipto, segundo del grupo A, que también hizo seis puntos y solo perdió un partido de los tres disputados hasta ahora. Dicho partido se llevará a cabo la próxima semana en el Aspire Zone de Doha, Catar.

Los dirigidos por Fredy Hurtado parten como favoritos sobre el papel, teniendo en cuenta que son los actuales campeones de Sudamérica por encima de Argentina y Brasil.

Jhan Moreno, defensor de la Selección Colombia Sub-17, tras el partido ante Serbia. Foto: FIFA via Getty Images

Declaraciones de Fredy Hurtado y José Escorcia

Colombia tendrá poco tiempo para lamentarse por la derrota contra Serbia, pues el partido por dieciseisavos de final ya está a la vuelta de la esquina y el objetivo es seguir avanzando.

“Desde lo que nosotros percibimos, desde lo que vimos, para mí le faltó el gol para la perfección desde lo que nosotros trabajamos, en cuanto a la idea que tenemos. Felicité a los chicos, esto es fútbol y seguramente esta derrota nos va a servir mucho para lo que viene”, dijo el DT.

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Aunque el resultado fue adverso, dentro del camerino de Colombia consideran que se hizo un buen partido e incluso se superó al rival en varios pasajes del tiempo reglamentario. “Perdimos y estamos de acuerdo en que no nos gusta perder, pero estoy más orgulloso que nunca de ellos. Al final nos vamos con un sabor agridulce de lo que pasó hoy”, apuntó.

“Hoy fue un lindo partido en cuanto a nuestra idea, lo que trabajamos, jugamos por dentro, por las bandas, hicimos superioridad numérica, y al final estamos contentos con el juego”, declaró.

Hurtado insistió en que tiene sensaciones positivas de lo visto ante Serbia y en que trabajarán para vencer al próximo rival con el objetivo de meterse en octavos.

Ese mismo mensaje lo secundó José Escorcia, delantero de Colombia, quien fue peligroso por la banda izquierda y estuvo cerca de marcar. “Tuvimos muchas ocasiones, fue muy injusto, en equipo siempre estuvimos creando ocasiones, pero no se nos dio esta vez”, apuntó en entrevista con Jaime Dinas desde Catar.

“Seguiremos en equipo y dándolo todo porque se vienen muchas cosas bonitas”, advirtió Escorcia. “Obviamente vinimos aquí a jugar los ocho partidos, es lo que queremos y es lo que vamos a lograr: ser campeones de este Mundial”, sentenció.