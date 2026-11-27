Juan Fernando Quintero terminó muy molesto por la derrota de Independiente Medellín ante Atlético Nacional en el clásico paisa, resultado que provocó la caída del Poderoso a la tercera posición del grupo A.

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El volante antioqueño se saludó con James Rodríguez en el centro del campo, hizo un gesto señalando a la zona donde estaban ubicados los árbitros y luego dio la vuelta para dirigirse hacia el túnel de vestuarios.

Juanfer ingresó a los 59 minutos en lugar de Agustín Martegani y, aunque tuvo algunos destellos de calidad, no pudo evitar la caída del DIM.

Tras el pitazo final del árbitro Carlos Betancur, las cámaras de la transmisión oficial grabaron la reacción de Quintero y su molestia por el resultado. El encuentro con James no salió en la pantalla de Win Sports, pero uno de los asistentes desde la tribuna occidental grabó el momento en que se saludaron y cruzaron algunas palabras.

A diferencia de James Rodríguez, Juan Fernando Quintero no habló con la prensa luego de la derrota frente a Atlético Nacional y salió del estadio Atanasio Girardot sin ofrecer declaraciones.

En redes sociales tampoco se ha pronunciado al respecto y su reaparición oficial será este sábado recibiendo la visita de Once Caldas.

Se espera que Amaranto Perea le pueda dar algunos minutos más a Juanfer, quien duró dos meses sin jugar por lesión y apenas está en proceso de recuperar el 100 % de sus capacidades físicas.

Juan Fernando Quintero, volante y capitán de Independiente Medellín. Foto: Colprensa

Amaranto habló de Juanfer Quintero

El técnico de Medellín habló sobre la situación de su capitán en rueda de prensa. “Juanfer no tiene hoy todavía para jugar 90 minutos. Yo sí sentía que si no quitaba a Martegani, lo expulsaba, sencillo. Creo que estaba bastante amenazado, él estaba alterado y nosotros no podemos darnos el lujo de perder un hombre más; ya perdimos a Jeison, que es un jugador importante para nosotros, y perder a otro jugador, no podíamos darnos ese lujo”, explicó.

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Amaranto también reveló lo que buscaba con el ingreso de Juan Fernando Quintero y Jackson Martínez, dos referentes del fútbol profesional colombiano que empezaron el clásico paisa desde el banquillo.

“Buscamos, por lo menos en esos balones largos, tener un receptor, porque no lo estábamos teniendo y con Juanfer podíamos filtrar pases”, apuntó.

El DT prefirió escapar a la polémica sobre el arbitraje de Betancur. “Del árbitro no voy a decir absolutamente nada; sí me parece que sacó demasiadas amarillas innecesarias. Es un buen árbitro, nosotros no perdemos por el árbitro, no quiero entrar en eso”, agregó.