Harold Tejada, ciclista colombiano del Netcompany Ineos, fue suspendido provisionalmente por la UCI. A través de un comunicado oficial explicó las razones de esta decisión y anunció que se defenderá ante las instancias pertinentes.

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“A la opinión pública, a los aficionados al ciclismo y a todas las personas que me han acompañado a lo largo de mi carrera, el pasado 26 de noviembre de 2026 fui notificado por la International Testing Agency (ITA), en representación de la Unión Ciclista Internacional (UCI), del inicio de un procedimiento disciplinario antidopaje en mi contra”, apuntó Tejada.

El corredor huilense explicó que “mientras este procedimiento se resuelve”, se encuentra “suspendido provisionalmente, en relación a una investigación sobre mi pasaporte biológico”.

“Quiero precisar que esta suspensión es una medida temporal, que no constituye una sanción ni una decisión definitiva. Desde el primer día he actuado con diligencia y responsabilidad, aportando oportunamente toda la información que me ha sido solicitada. Lo seguiré haciendo durante todo el proceso, con pleno respeto por las autoridades antidopaje y por las instituciones del ciclismo”, apuntó.

La Unión Ciclista Internacional (UCI) todavía no ha emitido ningún reporte sobre la situación de Tejada, quien es uno de los nombres más importantes del pelotón colombiano en la categoría World Tour.

A falta de conocer la acusación oficial, el colombiano ya está listo para responder. “Mi equipo legal y médico trabajará para ejercer mi defensa ante las instancias pertinentes, a través de los canales establecidos”, indicó.

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“En atención a la confidencialidad del procedimiento, me abstendré de hacer declaraciones adicionales mientras el caso se encuentre en curso. Agradezco profundamente a mi familia, a mis amigos y a todas las personas que me han expresado su apoyo en estos días”, agregó.

Por último, hizo una petición expresa ante este momento que pone contra las cuerdas su carrera profesional. “Les pido, con todo respeto, que comprendan este momento y respeten nuestra privacidad”, sentenció el nacido en Pitalito.

Harold Tejada, ciclista colombiano, en la etapa 5 de la Vuelta a España 2026 Foto: NurPhoto via AFP

Acaba de firmar con el Ineos

La suspensión provisional por parte de la UCI le llega justo cuando acaba de firmar contrato por dos temporadas con el Netcompany Ineos, equipo de Egan Bernal y Brandon Rivera.

El huilense está programado para disputar el Tour Colombia 2027 como su primera carrera oficial con el Ineos, pero ahora depende de la investigación que se adelanta en su contra.

Tejada tiene 29 años de edad y esta temporada fue décimo en la clasificación general de la Vuelta a España. Sumado a eso ganó etapa en la París-Niza y participó en el Tour de Francia, antes de confirmarse su despedida del XDS Astana.

Aunque tenía varias ofertas sobre la mesa, el huilense prefirió unirse al Netcompany Ineos por su larga trayectoria en el ciclismo y la presencia de dos colombianos en la nómina.