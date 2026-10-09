Harold Tejada fue presentado por su nuevo equipo: es oficial y firma contrato para 2027

Harold Tejada fue presentado como nuevo fichaje del Netcompany Ineos. El corredor huilense corta siete años consecutivos en el XDS Astana para ser compañero de Egan Bernal y Brandon Rivera en la escuadra británica.

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“Netcompany Ineos se complace en confirmar que el escalador colombiano Harold Tejada se unirá al equipo a partir de 2027. El ciclista de 29 años, que reforzará considerablemente la capacidad del equipo en la montaña y su profundidad de plantilla para las carreras por etapas, llega con una amplia experiencia en el World Tour y una trayectoria consolidada al más alto nivel”, apuntó el comunicado oficial.

Tejada venía siendo relacionado con el Ineos desde hace varios meses; sin embargo, esperó hasta el final de temporada para despedirse con altura del Astana.

Este fichaje significa un salto de calidad para la carrera del escalador opita, que esta temporada fue protagonista en la Vuelta a España y también disputó el Tour de Francia contra los mejores del mundo.

Primeras declaraciones de Harold Tejada en el Ineos

Harold Tejada no se cambia por nadie. En declaraciones para los medios oficiales del Netcompany Ineos, explicó las razones de su elección y las grandes expectativas que tiene de brillar en uno de los equipos más importantes del ciclismo mundial.

“Desde que comencé en el ciclismo, siempre he considerado a este equipo como un referente de este deporte. Recuerdo haber visto con gran admiración a corredores como Bradley Wiggins, Chris Froome, Geraint Thomas, Egan Bernal, Rigoberto Urán y Sergio Henao”, indicó.

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Harold agregó que “este es un equipo con una historia increíble, valores sólidos y un enorme respeto dentro del pelotón. Pasar a formar parte de esa historia es una oportunidad especial y una gran motivación para seguir dando lo mejor de mí”.

“Estoy agradecido por la confianza que el equipo ha depositado en mí. Espero seguir creciendo como ciclista, aprender de las personas que me rodean y trabajar cada día para ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos. Estoy preparado para darlo todo”, dijo.

Harold Tejada, ciclista colombiano que pasa de Astana a Ineos. Foto: AFP

La opinión de Geraint Thomas

Geraint Thomas, director deportivo del Ineos, también dio su opinión sobre la llegada de Harold Tejada. “Harold es un escalador fuerte y sólido, con mucha experiencia. Ha estado constantemente entre los mejores durante los últimos años y será un gran apoyo para nuestros corredores que luchan por la clasificación general”, analizó el galés.

“Refuerza nuestro grupo de escaladores y nos brinda más opciones en la montaña, por lo que será una incorporación muy valiosa para el equipo. Estamos muy emocionados de empezar a trabajar con él”, agregó Thomas.

Harold Tejada hará su despedida oficial del Astana este sábado, 10 de octubre, dispuntando el Giro de Lombardía en Italia junto a Sergio Higuita.