Jhovany Ramírez, más conocido como Jhovanoty es un humorista e imitador colombiano que se destacó por su aparición en Sábados Felices, programa de humor que le permitió obtener mayor popularidad y después de su salida comenzó a trabajar en otros formatos del mismo canal.

El huilense es muy activo en sus redes sociales, cuenta con una comunidad de más de 600 mil seguidores y en su perfil de Instagram suele compartir contenido sobre su carrera profesional, como los shows que ha hecho en diferentes ciudades del país y videos únicos en los que la comedia es su toque principal.

Jhovanoty reveló los motivos de su renuncia a La Kalle y Blu Radio

En su publicación, reveló que no continuaría en los programas radiales en los que se encontraba trabajando y confesó no fue por problemas con sus compañeros ni jefes, asegurando que fue por decisión propia.

“Hoy cierro un ciclo muy importante en mi vida profesional. No fue una decisión fácil, pero sí muy pensada. Quiero aclarar algo con todo el cariño y respeto que le tengo a la casa que me abrió las puertas durante tantos años. ¡Me voy feliz... Tranquilo y lleno de agradecimiento!”, escribió en la descripción.

Mientras que en la grabación comentó que siente admiración con sus jefes, con quienes dejó las puertas abiertas y que gracias a ellos y sus compañeros de los programas tuvo un crecimiento que le permitieron lograr el éxito que tiene hoy en día.

“Voy a hacer una pausa, es muy posible que nos veamos aquí en dos, tres, cuatro meses”, agregó el humorista, pues quiere materializar unos proyectos personales que requieren toda su atención y tiempo, por tal razón decidió renunciar a La Kalle y Blu Radio.

También aprovechó y desmintió los rumores que circulaban en el internet que especulaban se trataba de un despido por cuestiones de los pagos: “A mí me pagaban muy bien aquí, yo creo que demasiado para lo poco que hacía”.

Jhovanoty estuvo viajando constantemente y en noviembre tiene una gira, motivos que también lo llevaron a tomar esa decisión, pues debía ausentarse del programa y él considera que quien haga parte debe estar presente todo el tiempo para que funcione mejor.