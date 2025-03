Yaya Muñoz arremetió en contra de Jhovanoty y confesó la verdad de su salida de ‘La Kalle’

Hace varias semanas, la reconocía presentadora de Yaya Muñoz se convirtió en tendencia en redes sociales tras hablar frente a las cámaras de La casa de los famosos Colombia, y revelar detalles de cómo fue su relación laboral con Jhovanoty, reconocido humorista y director del programa El Klub de La Kalle, quien fue su jefe tras su paso por la emisora del Canal Caracol.

“Es un agradado, es un crecido, es súper envidioso (...) Se vende como un humorista y como una linda persona, pero en el lugar que trabaja y en el área, todo el mundo dice que es una persona grosera, un maleducado, es mala persona”, mencionó.

Esto hizo que Jhovanoty se tomara la tarea de realizar un video en el que explicó la situación y reveló detalles que Yaya pasó por alto al hablar sobre la situación, al afirmar que el tuvo que tomar la decisión de que la mujer saliera del programa: “Yo no tengo nada contra ti y no tengo nada personal en contra tuyo. Estábamos trabajando para un formato en el que tú no te desarrollas tan bien, seguramente para televisión, para lo que estás haciendo, está perfecto, pero estábamos haciendo radio”.

Días después de su salida de La casa de los famosos Colombia, la periodista estuvo realizando varias entrevistas en distintos medios de comunicación refiriéndose a su experiencia dentro del reality del Canal RCN. Sin embargo, tras su llegada a Bravíssimo, programa de City TV, decidió revelar su verdad al sentirse cómoda con la presencia de Marcelo Cezán.

“A mí me preguntan por Jhovanoty y yo digo ‘sí, la verdad no me parece una mala persona’. Creo que no lo expresé de la manera adecuada porque claramente, yo estaba ahí en mi adrenalina, se me olvidó que tenía todas las cámaras encima y uno se lo comenta al amigo”.

Explicó desde su experiencia, cómo fue trabajar con este hombre y las razones por las que no estuvo cómoda e incluso, se sintió ignorada en varias ocasiones.

“Mi relación con él, en el paso de La Kalle, digamos que no fue la mejor. Tuve muchos acercamientos a él para hacer las cosas bien, para tener un excelente ambiente laboral, pero nunca fue bien recibido. Fue varias veces a ‘pedir mi cabeza’. Yo traté muchas veces de llevarme bien con él y de hablarle, pero de parte de él yo siempre sentí una barrera. Hubo momentos en los que yo le hablaba y él me daba la espalda”.

Finalmente, se mostró segura al haber aclarado la situación y afirmó que esa fue la forma en la que vivió la situación, por lo que no debería haber compartido un punto de vista distinto,