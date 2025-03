Yaya Muñoz respondió a Jhovanoty en vivo y arremetió contra él: “Usted fue hipócrita conmigo”

“Jhovanoty, en algún momento tenía que decírselo, usted fue hipócrita conmigo y decirles a varios medios que no entendía por qué yo había renunciado, pues… si usted fue el que hizo todo para sacarme. Allá todos me querían, usted hizo todo para que no estuviera ahí, lo busqué varias veces para tener un excelente ambiente laboral y usted me daba la espalda muchísimas veces, me hacía así [hizo la mímica de lo que pasaba]. No lo sé, dicen que está dispuesto a hablar, pero ya para qué, lo busqué muchas veces. Debo enfrentar lo que se me viene”, comentó, en diálogo con los presentadores del matutino.