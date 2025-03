Yaya Muñoz habló sobre contundente reacción de Dani Duke, novia de La Liendra, en su contra: “No sé qué le generó inseguridad”

Dahian Muñoz, conocida como Yaya Muñoz, se convirtió en la nueva eliminada de La casa de los famosos 2 , debido a la baja votación que recibió del público. La presentadora no logró salvarse de esta gala, recibiendo una dura noticia.

La influenciadora, muy cercana a La Segura, indicó que no entendía por qué su novio buscaba ayudar a la participante, pues ella tenía una visión muy diferente del juego. Aunque se aplicó un filtro de Instagram para subir el video, se le plasmaba la incomodidad al escucharlo pedir que votaran por ella para salvarla en esta eliminación.

“ Dios mío, perdónalo porque no sabe lo que hace ”, dijo Dani Duke, agregando su desconcierto por detallar estos videos, que luego fueron difundidos en plataformas digitales.

View this post on Instagram

“No sé qué le hice, qué le molestó o que le generó inseguridad a ella, pero bueno, esta bien, no lo esperaba porque a ella la nombre mucho y cada vez que tenía la oportunidad de hablar con ‘Lali’ (La Liendra) le decía que era muy bonita. No sé que pudo pasar para que se pusiera así”, dijo la presentadora en Mañana Express.