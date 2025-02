Dani Duke rompió el silencio y reaccionó a conducta abusiva de Yaya contra La Liendra: “No están respetando”

“ Yo no sé, yo soy la más defensora de las mujeres, y digo igualdad entre hombres y mujeres, pero la igualdad es también cuando se pide el respeto de una mujer hacia un hombre. Mi pregunta es… ¿si hubiese sido al revés? ¿Si hubiese sido Mauricio intentando desnudarla a ella? Ahí sí, todo el Universo, hasta demanda, hasta penal. El año pasado expulsaron a Isabella Santiago por lo mismo. ¿Qué va a hacer el jefe en este momento? Eso para mí es una falta de respeto, es acoso total. Voy a estar acá sentadita esperando a ver qué pasa. Miramos, pero no juzgamos, pero sí esperamos”, comentó en un clip.

“La temporada pasada expulsaron a Isabella Santiago por eso, porque le hizo exactamente lo mismo a Melfi. Yo no sé, pero yo siento que este año los participantes no están respetando, pero nada al jefe. Y el jefe no se está haciendo respetar para nada, se lo están pasando por la galleta, el jefe no tiene autoridad de nada”, agregó en sus redes sociales, donde habló de forma directa y precisa sobre las reglas que había en el reality.