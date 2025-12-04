Dani Duke destapó confesión sobre Álvaro Uribe Vélez y dejó en evidencia detalle de La Liendra: “Lo que él diga es ley”

Dani Duke ha logrado posicionarse como una de las influenciadoras más mencionadas y populares de la actualidad, gracias al contenido que comparte en sus redes sociales y a la relación que mantuvo con Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra.

La pareja estuvo frecuentemente en el foco mediático por sus bromas, discusiones y episodios que protagonizaron en los últimos meses, especialmente durante la participación del creador de contenido paisa en La casa de los famosos Colombia.

Sin embargo, recientemente, Dani Duke fue blanco de reacciones en plataformas digitales, debido a la entrevista que concedió a Desnúdate con Eva, donde habló de diferentes temas y detalles de su vida personal. La famosa habló abiertamente de sus pensamientos e ideas, soltando una inesperada confesión ante cámaras.

De acuerdo con lo que quedó registrado, la antioqueña participó en una dinámica con Eva Rey, en la que destapó lo seguidora que era la influencer del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La maquilladora profesional aseguró que le tenía afecto al político, sin necesidad de conocerlo en persona.

Dani Duke hizo confesión sobre Álvaro Uribe

Eva Rey: “¿Petro o Uribe?”

Dani Duke: “Uribe”

Eva Rey: “Pero, ¿también por paisa? ¿Lo conoces?

Dani Duke: “Yo quiero mucho a Uribe. No lo conozco, pero ojalá”.

Eva Rey: “Puede que conteste. Él suele contestar, pero hoy puede que nos quede mal, y no nos conteste”.

Dani Duke no tuvo problema con confesar su inclinación política, revelando que el exmandatario había seguido en Instagram a La Liendra, por lo que ella se había sorprendido y emocionado.

“La verdad, sí soy uribista. En estos días siguió a mi novio en las redes sociales y yo: ‘Novio, eres muy afortunado’”, comentó, lo que dejó ver su felicidad.

La influencer contó un poco de su posición al respecto, señaló que apoyaría al político. De hecho, soltó comentarios inesperados, lo que desató reacciones en los usuarios.