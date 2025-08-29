Suscribirse

Dani Duke reaccionó al enterarse de que La Liendra estuvo a punto de morir; captó el momento en video

Dani Duke capturó el momento en video y los publicó en las redes sociales.

Laura Camila Másmela Bernal

30 de agosto de 2025, 12:22 a. m.
Este es el futuro que le espera a la relación de La Liendra y Dani Duke cuando el influenciador ingrese a 'La casa de los famosos'.
Este es el futuro que le espera a la relación de La Liendra y Dani Duke cuando el influenciador ingrese a 'La casa de los famosos'. | Foto: Canal RCN - Instagram @daniduke

Mauricio Gómez, mejor conocido en la industria de las redes sociales como La Liendra, preocupó hace algunos días a sus millones de seguidores en Instagram, pues luego de afirmar que se daría un descanso del internet, mientras lograba organizar sus ideas y conectaba nuevamente con la creatividad que lo caracteriza, apareció de forma inesperada.

Por medio de una historia, en la que no dio ningún tipo de explicación, La liendra mostró su rostro con sangre, ampollas, heridas e incluso, curaciones en el área del rostro y las orejas.

El creador de contenido preocupó a sus seguidores al publicar las imágenes.
El creador de contenido preocupó a sus seguidores al publicar las imágenes. | Foto: Canal RCN - Instagram @la_liendraa / Montaje: Semana

Al no tener conocimiento de lo ocurrido, una gran cantidad de personas pertenecientes a su público se pronunciaron y le pidieron información de la situación, razón por la cual, tomó la decisión de exponerse y hablar de su nuevo proyecto para YouTube.

“Liendras, mucha gente está preocupada por cómo estoy, quieren saber qué pasó, qué me sucedió, así que lo primero es contarles que, cuando decidí alejarme un poco de las redes sociales, quise hacer algo diferente y me fui a subir una de las montañas más altas de nuestro país y a conocer la nieve en Colombia”.

Contexto: La novia de La Liendra, Dani Duke, reaccionó a la radical decisión del influencer y dejó clara su opinión

Hizo énfasis en que, hace algunos meses, una persona que intentaba realizar esta misma travesía perdió la vida al no soportar las fuertes condiciones climáticas que se presentan debido a la altura del lugar.

“Nos fue bien y nos fue mal. Bien, porque lo logramos, casi muero por conocer la nieve. Hicimos un documental que pueden ver en YouTube”, indicó frente a sus millones de seguidores.

Casi muero por conocer nieve en Colombia | DOCUMENTAL

Posteriormente, invitó a sus seguidores a buscar el documental completo de su canal oficial del YouTube, mismo que, hasta el momento, suma más de 500 mil reproducciones.

¿Cómo reaccionó Dani Duke a lo ocurrido con su novio?

A través de su perfil de Instagram, la creadora de contenido e influenciadora Dani Duke, rompió el silencio ante la situación y se mostró sorprendida al poder observar los terrenos en los que su pareja puso en riesgo su vida a lo largo de varias horas.

“Ush, Mauricio, no puede ser. Estás loco”, mencionó.

Además, reaccionó con preocupación en el momento en el que Mauricio recordó que estuvo a punto de perder algunas partes de su cuerpo debido a la hipotermia que presentó, sin dejar de lado que, de haber permanecido más tiempo y sin contar con los elementos de protección necesarios, hubiera podido llegar a haber muerto.

“Bebé no digas esas palabras, cancelado”, mencionó.

