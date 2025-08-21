Daniela Duque, más conocida como Dani Duke, es una creadora digital que empezó su carrera en redes sociales realizando videos de maquillaje, moda y rutinas, convirtiéndose en una de las más influyentes y logrando cuatro millones de seguidores en su perfil de Instagram.

La paisa también es conocida por su relación con Mauricio Gómez ‘La Liendra’, quienes se han consolidado como una de las parejas más estables y llevan aproximadamente cuatro años.

La pareja estuvo en Portugal celebrando el cumpleaños de La Liendra. | Foto: Instagram: @la_liendraa

Sin embargo, el influencer sorprendió con la reciente noticia de alejarse de las redes sociales, pues a pesar de haber conseguido una amplia comunidad y obtener más popularidad por su contenido, necesita un descanso.

“Paso por acá para decirles que me retiro un tiempito de las redes sociales, entonces para que no se preocupen porque no subo nada, simplemente, no me nace, no estoy ahorita en el mood de crear contenido”, mencionó Mauricio.

Frente a su confesión, los seguidores no dudaron y aprovecharon la dinámica que realizó Dani para preguntarle que opinaba respecto a la decisión de su pareja.

“Yo siento que en ocasiones es necesario hacer un ‘pare’ en lo que sea que trabajemos o hagamos. Él tiene la posibilidad de poder parar, reestructurarse, organizarse y volver a tener inspiración”, respondió la mujer.

Duke afirmó que trabajar en las redes sociales es muy demandante, se necesita de mucha creatividad, razón por la que suelen exigirse demasiado y a veces “el cerebro se quema”.

“Lo apoyo 100%, no sé cuando vaya a volver, pero ojalá vuelva pronto porque yo soy su fan número 1, amo su contenido, amo todo lo que hace. De hecho, por eso tampoco lo muestro estos días por mis redes porque estoy respetando ese momento de privacidad”, agregó Dani.

En otras de las historias, le preguntaron por cómo se encuentra La Liendra, pues los seguidores mencionaron que está un poco extraño y quieren de él.

“No se preocupen por él. Tengo muchos mensajes como este, que qué le pasa a Mauricio, que ni en sus peores momentos por funas ha cerrado sus redes. Se los juro que está bien, no puedo contarles mucho”, añadió la pareja de La Liendra, haciendo referencia que no le corresponde a ella contar lo que sucede.