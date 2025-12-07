Suscribirse

Dani Duke, novia de La Liendra, se defendió tras confesión sobre el expresidente Álvaro Uribe: “Jamás debería ser una excusa”

La creadora de contenido habló sobre la incómoda situación que se propició por una entrevista que dio.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

8 de diciembre de 2025, 1:44 a. m.
La influenciadora se refirió a la polémica que desataron sus declaraciones. | Foto: Instagram: @daniduke

Dani Duke se ha consolidado como una de las creadoras de contenido más comentadas del momento, impulsada por su presencia constante en redes sociales y por la mediática relación que sostuvo con Mauricio Gómez, conocido popularmente como La Liendra.

Durante meses, la pareja acaparó titulares debido a sus bromas, discusiones y diversas situaciones que protagonizaron, especialmente mientras el influenciador paisa formó parte de La casa de los famosos Colombia.

No obstante, en días recientes la atención volvió a centrarse en Dani Duke por motivos distintos. La influenciadora generó una ola de comentarios en redes tras su aparición en el programa Desnúdate con Eva, espacio en el que conversó sobre aspectos íntimos de su vida.

En la entrevista, la creadora de contenido se expresó con total franqueza y sorprendió al revelar una confesión inesperada: manifestó su respaldo al expresidente Álvaro Uribe Vélez, generando múltiples reacciones entre los usuarios.

La ola de críticas y ofensas fue bastante grande, reprochándola por la inclinación política que llevaba. La paisa no dudó en defenderse, asegurando que respetaba las opiniones en su contra, mas no los ataques y mensajes de odio.

Dani Duke respondió tras ser criticada por confesión sobre Álvaro Uribe

La creadora de contenido, a través de un texto en redes sociales, se pronunció ante la gran cantidad de comentarios negativos que recibió en plataformas digitales. Muchos la señalaron por plasmar su apoyo al exmandatario, ya que no estaban de acuerdo.

La famosa fue clara en que todo se podía debatir y llevar con calma, evitando llegar al punto de la grosería y las malas acciones por pensar diferente. La mujer fue contundente sobre que no era un delito ver las cosas de un modo distinto al de sus seguidores.

“En las redes todos hablamos, pero no todos escuchamos. Hoy quiero decir algo con claridad: tener una opinión diferente no es un delito, es un derecho. Ser influencer no nos quita humanidad ni emociones; simplemente nos vuelve más visibles a los ojos de quienes olvidan que detrás de una pantalla también hay un corazón”, escribió.

El matoneo digital se ha normalizado como si fuera parte del oficio, pero no lo es. La crítica es bienvenida, el irrespeto no. La diferencia de pensamiento jamás debería ser una excusa para atacar, humillar o deshumanizar”, agregó.

Dani Duke, que habló sobre su vida personal, aconsejó a otros creadores de contenido que siguieran actuando bajo sus ideales, sin necesidad de callarse o cohibirse por la opinión pública. A esto agregó: “Opinar es un derecho, agredir nunca lo será”.

