Suscribirse

GENTE

Dani Duke, novia de La Liendra, confesó si desea tener hijos y habló de su futuro con su pareja: “Ya le advertí”

La creadora de contenido habló de su relación con el influenciador y si dentro de sus proyectos está ser mamá.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

19 de septiembre de 2025, 8:25 p. m.
Dani Duke confesó si desea tener hijos con su pareja, el influenciador más conocido como La Liendra.
Dani Duke confesó si desea tener hijos con su pareja, el influenciador más conocido como La Liendra. | Foto: Captura de YouTube Realidades Ocultas by Caro Araujo VIDEOPODCAST

Una de las influenciadoras más destacadas en el país, Dani Duke, fue la invitada especial en el videopódcast Realidades Ocultas, dirigido por Carolina Araujo, donde habló de diferentes temas como sus inicios en redes sociales, su nueva faceta, su relación con La Liendra y si desea tener hijos.

Al inicio de la entrevista, la creadora de contenido afirmó que su trabajo como maquilladora le abrió las puertas en el mundo digital porque ese fue su portafolio para darse a conocer y gracias a su esfuerzo, logró trabajar con reconocidos cantantes como J Balvin, Maluma, Karol G, entre otros artistas del género de reggaeton.

Contexto: La novia de La Liendra, Dani Duke, reaccionó a la radical decisión del influencer y dejó clara su opinión

Poco a poco fui creando una comunidad de mujeres que les interesa lo que yo tengo para decir, no solo en el maquillaje, sino en la moda, en la forma de pensar”, agregó, pues muchas usuarias comenzaron preguntando por los productos que utilizaba, cuáles eran algunas recomendaciones, y así consiguió ir obteniendo más popularidad.

Asimismo, su reconocimiento y ganas de seguir creciendo la llevó a querer dar el siguiente paso, tomó varios cursos de presentación que le sirvieron para su nuevo rol como parte de Teleantioquia, un canal de televisión regional colombiano: “He descubierto que me gusta mucho”.

Dani Duke también mencionó que al tener una alta exposición pública intenta mantener aspectos de su vida de manera privada, porque todavía no se acostumbra y aunque su pareja también hace parte del medio, son reservados con algunas cosas: “Siento que nosotros no exponemos tanto nuestra relación, creería yo, hemos manejado un balance”.

Dani Duke confesó si desea tener hijos con su pareja, el influenciador más conocido como La Liendra.
Dani Duke confesó si desea tener hijos con su pareja, el influenciador más conocido como La Liendra. | Foto: Captura de YouTube Realidades Ocultas by Caro Araujo VIDEOPODCAST

“Antes de yo empezar la relación con mi novio, yo me encontraba con hombres que no le daban el valor a lo que yo hacía, a mi trabajo y eso me frustraba muchísimo”, haciendo referencia que Mauricio siempre la comprendió y continúa apoyando.

¿Dani Duke quiere ser mamá?

Durante la conversación, Carolina le preguntó a la paisa por sus proyectos, a lo que ella respondió que espera seguir formándose como presentadora, seguir en el entretenimiento, explorar en su nueva empresa, con grandes lanzamientos y cumplir uno de sus sueños con La Liendra.

La REALIDAD de Dani Duke: De maquillar a J Balvin a su plan de tener hijos con La Liendra

Tener hijos con mi novio de aquí a cinco años, vivir juntos”, confesó Daniela, mencionando que ya le había dicho a su pareja la idea tener un bebé para el próximo año.

Ya le advertí, yo le dije que el otro año ya. Yo no le pedí permiso, le estoy anunciando”, añadió Duke, quien también afirmó que Mauricio le había respondido que no se deje de tomar la pastilla de planificar.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Escándalo en aeropuerto de Florida: CBP halla huesos humanos en equipaje y pasajero asegura que eran para rituales

2. ¿Se puede extender la estadía en Estados Unidos? Estos son los requisitos oficiales que debe tener en cuenta

3. La millonaria inversión de Estados Unidos en tierras venezolanas que pocos conocen

4. La obra que parecía interminable en Bogotá finalmente fue entregada por el alcalde Carlos Fernando Galán. Esto dijo el Concejo

5. Procuraduría pide explicación a la Secretaría de Educación de Bogotá, tras presunta discriminación a colegios públicos en un evento

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Dani DukeLa liendraLa liendra y Dani Duke

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.