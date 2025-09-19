Una de las influenciadoras más destacadas en el país, Dani Duke, fue la invitada especial en el videopódcast Realidades Ocultas, dirigido por Carolina Araujo, donde habló de diferentes temas como sus inicios en redes sociales, su nueva faceta, su relación con La Liendra y si desea tener hijos.

Al inicio de la entrevista, la creadora de contenido afirmó que su trabajo como maquilladora le abrió las puertas en el mundo digital porque ese fue su portafolio para darse a conocer y gracias a su esfuerzo, logró trabajar con reconocidos cantantes como J Balvin, Maluma, Karol G, entre otros artistas del género de reggaeton.

“Poco a poco fui creando una comunidad de mujeres que les interesa lo que yo tengo para decir, no solo en el maquillaje, sino en la moda, en la forma de pensar”, agregó, pues muchas usuarias comenzaron preguntando por los productos que utilizaba, cuáles eran algunas recomendaciones, y así consiguió ir obteniendo más popularidad.

Asimismo, su reconocimiento y ganas de seguir creciendo la llevó a querer dar el siguiente paso, tomó varios cursos de presentación que le sirvieron para su nuevo rol como parte de Teleantioquia, un canal de televisión regional colombiano: “He descubierto que me gusta mucho”.

Dani Duke también mencionó que al tener una alta exposición pública intenta mantener aspectos de su vida de manera privada, porque todavía no se acostumbra y aunque su pareja también hace parte del medio, son reservados con algunas cosas: “Siento que nosotros no exponemos tanto nuestra relación, creería yo, hemos manejado un balance”.

Dani Duke confesó si desea tener hijos con su pareja, el influenciador más conocido como La Liendra. | Foto: Captura de YouTube Realidades Ocultas by Caro Araujo VIDEOPODCAST

“Antes de yo empezar la relación con mi novio, yo me encontraba con hombres que no le daban el valor a lo que yo hacía, a mi trabajo y eso me frustraba muchísimo”, haciendo referencia que Mauricio siempre la comprendió y continúa apoyando.

¿Dani Duke quiere ser mamá?

Durante la conversación, Carolina le preguntó a la paisa por sus proyectos, a lo que ella respondió que espera seguir formándose como presentadora, seguir en el entretenimiento, explorar en su nueva empresa, con grandes lanzamientos y cumplir uno de sus sueños con La Liendra.

“Tener hijos con mi novio de aquí a cinco años, vivir juntos”, confesó Daniela, mencionando que ya le había dicho a su pareja la idea tener un bebé para el próximo año.