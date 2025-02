Yaya Muñoz se “enloqueció”, tras nominación de Melissa Gate y explotó en su contra: “Eres falsa, reviviste una enemiga”

Melissa Gate puso a Yaya Muñoz en la placa de nominados en La casa de los famosos

“¡Oh qué sorpresa! ¡Qué difícil decisión, querida! [imitando a Melissa] Mira mi pinta de hoy, este outfit es porque ya lo sabía, eres tan falsa querida que me dijiste en la terraza que era tu favorita y ahora mira tu cara. Eres tan falsa como una moneda de cuero, querida. Ya lo imaginaba, por eso me vestí así“, dijo Yaya exaltada.

View this post on Instagram

Como si no hubiera sido suficiente, quien alejada de la situación estaba disfrutándola mucho era Yina Calderón, pues mencionó para desatar más el caos: “Es que a ella le gusta José y quiere que Yaya se vaya, ahí se la boto”, a lo que Yaya respondió: “Pues eso no lo decide ella, lo decide Colombia”.

Reacciones a las palabras de Yaya Muñoz en contra de Melissa Gate

Además, en redes sociales las reacciones no fueron mostrándole apoyo sino, por el contrario: “Si Yaya supiera que Melissa tomó la decisión que todos afuera queríamos, no hubiera hecho ese showsito de kinder”; “Se atacó jajaja le da rabia la verdad, me encanta Melissa”; “Vamos a decirle que Wow. ¡No devoró, ayunó”; “Pero Yaya se enloqueció y no soportó”; “Yaya esta semana te vas! Te metiste con la intocable Gate, y te va a pesar”; “El papel de ridículo que hizo esta mujer”.