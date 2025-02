Jhovanoty desenmascaró a Yaya Muñoz por polémicas declaraciones que dio en ‘La casa de los famosos’: “es mentira”

“Tú sabes muy bien que estás hablando desde el dolor, desde la rabia porque tu salida de la emisora La Kalle correspondió a una decisión que yo tuve que tomar. Me extraña que hayas dicho que saliste y que pasaste tu carta de renuncia porque estabas cansada de las cosas que estabas pasando y que yo hablara a tus espaldas, eso es falso, tú lo sabes (...) Yo lo que hice fue tomar decisiones como el líder del programa y fue que tú salieras. Yo no tengo nada contra ti y no tengo nada personal en contra tuyo, por eso te escribí que me gustaría hablar contigo de lo que pasó. Estábamos trabajando para un formato en el que tú no te desarrollas tan bien, seguramente para televisión, para lo que estás haciendo, está perfecto , pero estábamos haciendo radio.

“Por supuesto que he cometido muchos errores, por supuesto que mis jefes me han halado las orejas por los errores que he cometido, pero mi decisión no puede ser hablar mal del mi jefe porque me está corrigiendo y el día que me saquen, que tendrán sus razones, no voy a decir que es porque me tenían envidia”, dijo frente a sus seguidores.