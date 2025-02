El fuerte mensaje que dejó La Jesuu tras su regreso a ‘La casa de los famosos’: “falsa, hipócrita, cizañera”

“Muchachos, les digo que, de verdad que mi salida les quede de ejemplo por si van a meter las manos al fuego por alguien o van a comprar peleas, establezcan límites, al final, muchas veces uno se desestabiliza y se desenfoca de sus procesos por ayudar a otros compañeros, lo cual no está mal, pero al final, cada quien está viviendo lo suyo y no sabemos el día de mañana qué tan dispuestos estén de protegerte de la manera en la que tú los proteges a ellos”.

“Norma, no me arrepiento de haberte dicho a ti, a todas las cámaras y a mis compañeras, que eres un ser humano maravilloso, digan lo que digan, eres excepcional. Mi respeto y admiración para ti, tanto adentro como afuera, te lo digo de todo corazón”.

Por otro lado, se dirigió a Yaya Muñoz, quien fue su amiga durante el juego. No obstante, al retornar a su realidad, analizó su comportamiento y se dio cuenta de que la mujer no había sido completamente sincera con varias de las personas que hacían parte de su equipo.

“Yaya, no sé si te acuerdas de la vez que estábamos en el cuarto de maquillaje, que te dije que eras una amiga incondicional, firme y leal con tu equipo. Al día de hoy, con el panorama muchísimo más claro, te digo que me retracto de lo antes mencionado, ya que eres una de las más falsas, hipócrita, cizañera, visajoza, fingidora y grosera (...) Digamos que, ni siquiera el mismo Coco se hubiera atrevido a tanto”, mencionó en medio de la transmisión.

A lo que Yaya, sorprendida, le contestó: “ No me ingresan sus palabras, esa es la percepción de cada uno”.

Para finalizar, compartió unas palabras con su amigo y creador de contenido, Emiro Navarro, quien se ha mantenido muy cercano a Yaya , situación que no lo estaría beneficiando, según las palabras de la eliminada.

“Emiro, amigo, te amo, lloré contigo, me partió el alma verte así porque eres un ser humano que cualquier persona anhelaría tener a su lado. Acá afuera con Carola te vamos a estar apoyando hasta el final. Quiero que por favor, recibas el mensaje que hace unos días te gritaron desde afuera de la casa. Por favor, juega solo Emiro, no cometas mis mismos errores, enfócate 100 % en ti. Uno piensa que los enemigos están a kilómetros de distancia y no, muchas veces están al lado respirándonos en la nuda”.