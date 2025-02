Una vez fuera de la casa, los eliminados comienzan a ver lo que en la casa no pudieron presenciar, y es allí donde se dan cuenta de que algunas amistades no eran tan leales y transparentes como aparentaban, y este fue el caso de La Jesuu, sobre todo con Yaya, a quien tildó de “una de las más falsas, hipócrita y cizañera ”, cuando al día siguiente se conectó con sus excompañeros estando junto a Carla Giraldo y Marcelo Cezán en el estudio.

Además, le mencionó que no tendría por qué preocuparse si son los televidentes quienes tienen a última palabra “Te puede odiar toda la casa, te puede no hablar toda la casa, pero aquí quien elige es Colombia y Colombia es el que dice si usted se va o no, aquí no comen de nada, puede haber siete contra nosotras, pero si uno está haciendo las cosas bien tiene que estar tranquilo y yo te conozco de afuera y sé que tú eres una buena persona. ¿Cometes errores? Pues cometes errores porque quién no, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra”, añadió.