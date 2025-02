Melissa Gate rompió en llanto tras emotivo mensaje de La Jesuu: “Todo lo que me quisiste ayudar y no capté”

La Jesuu se caracterizó por ser una de las mujeres más frenteras de la casa , que ponía las manos al fuego por sus amigas, y aunque no se arrepiente de esto , sí se dio cuenta de que no todo el mundo era leal y transparente como ella pensaba, entre esas, Dahián ‘Yaya’ Muñoz, a quien le dijo que era “una de las más falsas, hipócrita, cizañera”.

La Jessu le dio conmovedor mensaje a Melissa Gate

“Melissa, debido al apoyo tan incondicional no he podido ver muchas cosas, no me han podido mostrar demasiadas cosas, pero el dúo tan lindo que nos crearon a ti y a mí solamente me da para agradecer esa amistad tan sincera y tan linda que me brindaste”, fue lo primero que dijo Valentina, dejando a muchos sorprendidos por sus palabras, sobre todo a la influencer huilense Yina Calderón.