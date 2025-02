La Jesuu aclaró en SEMANA polémica frase que dijo tras su salida de ‘La casa de los famosos’

¿Cómo se sintió La Jesuu en la noche de eliminación?

“Esa frase anda muy viral, pero no es lo que piensan, por un momento pensé que mi reacción me pudo haber perjudicado mi imagen o mi vida, llegué a pensar que la gente podía verme como un monstruo, pero no fue por nada malo, ni nada del otro mundo. Yo sé que cometí el error de no aprovechar más la oportunidad, de no valorarla más, de no haber explotado todo mi potencial, pero yo fui la que viví la presión allá, que supe en qué momentos prefería dormirme que estar rodeada de ambientes fuertes”.

Para finalizar, confesó cómo se ha sentido tras la reacción del público a su salida: “No he podido ver redes hasta el momento, porque no me han entregado el teléfono, pero la misma producción me ha dicho que no me preocupe, que a nadie en este país lo van a crucificar por quedarse dormido. Eso es algo humano que en comparación con cualquier tipo de acción, no tiene nada de malo, solamente para los que esperaban algo de mí o tenían la expectativa un poco más alta (...) Estoy feliz porque en el contenido que entregué, simplemente soy y siempre fui yo”.