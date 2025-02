La Jesuu se convirtió en la cuarta eliminada de La casa de los famosos 2025 , debido a la baja votación que recibió de parte del público. La creadora de contenido quedó fría al ver el resultado de esta placa, pues no se imaginó que su imagen no fuera la mejor ante los televidentes.

Una vez salió, la participante se percató de detalles que no había visto en el juego, por lo que no dudó en tomar una radical decisión con una de sus aliadas dentro del reality. La colombiana, de forma contundente, soltó una advertencia, asegurando que desenmascararía a una famosa, quien no se mostraba como realmente era.