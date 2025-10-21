Se filtra video del beso de Karina García y La Jesuu en ‘Stream Fighters 4′; generó controversia

Luego de que se llevara a cabo Stream Fighters 4, uno de los eventos digitales más importantes del año, se publicaron una gran cantidad de videos grabados por los asistentes al encuentro deportivo, en los que se revelaron detalles que pasaron desapercibidos por medio de la transmisión en Kick.

Uno de los clips que más llamó la atención en plataformas como Instagram Reels y TikTok, fue en el que se puede observar a las exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 2, Karina García y La Jesuu, darse un beso en la boca en medio de la multitud.

Esta era una de las peleas más importantes de 'Stream Fighters 4'. | Foto: Instagram @stream_fighters

Las imágenes habrían sido captadas por los fanáticos de las estrellas de las redes sociales, lo que generó una gran cantidad de comentarios y opiniones que causaron debate entre el público digital.

“¿Ustedes nunca se han dado un beso con sus amigas?“; ”Pues a mí me parece normal, todo el mundo a hecho eso"; “No soy ninguna santa, pero no he llegado hasta allá con mis amigas”; “A mí me parece que las fanáticas que Karina la justifican en todo lo que hace”; “Eso solo es un piquito, dejen de ser tan dramáticos”; “Ahora resulta que es normal besarse con las amigas... De por Dios” y “Yo solo veo un beso de amigas, no un romance”, son algunas de las palabras que se leen.

Karina García perdió la pelea en ‘Stream Fighters 4′ y tuvo que ser reanimada por paramédicos

Aunque trabajó arduamente en preparar su cuerpo para la pelea en contra de la mexicana Karely Ruiz, Karina García no logró obtener la victoria y Stream Fighters 4 y tras enfrentar los tres rounds en el cuadrilátero, perdió el control de su cuerpo y tuvo que ser atendida de emergencia por los profesionales de la salud del evento.

“Creo que Karina ya no aguanta. Karely está dando los últimos golpes. Karina no tiene fuerza, pero Karely todavía tiene mucha energía”, dijo Westcol en medio de la emoción.

Minutos después, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2, fue atendida por el grupo de paramédicos de Stream Fighters 4, pues tuvo que ser reanimada y recibir oxígeno para retomar fuerzas y levantarse del suelo.