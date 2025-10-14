Altafulla apareció con otra mujer en redes sociales; la compararon con Karina García

Después de algunas semanas de que Karina García anunciara por medio de sus redes sociales que le puso fin a su relación con Altafulla, el ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, las estrellas de las redes sociales han estado compartiendo contenido en sus redes sociales, generando todo tipo de comentarios por parte de sus seguidores.

Aunque muchos esperan que puedan llegar a un acuerdo y retomar el noviazgo que inició dentro del importante reality del Canal RCN, la verdad que, según sus declaraciones, no habría una nueva oportunidad para este amor.

Karina García y Altafulla se hicieron pareja dentro de 'La casa de los famosos'. | Foto: Instagram: @buendiacolombia

Por medio de la cuenta de TikTok de Alix Gamarra, influenciadora que suma más de 1,9 millones de seguidores, se puede ver a Altafulla en compañía de su colega, haciendo uno de los trends de la aplicación con la canción Shiny de Easy Kid.

Esto generó polémica en la sección de los comentarios, pues muchos afirmaron que se trataría de su nueva conquista, e incluso, llegaron a compararla con Karina García.

“La buscó igualita a Karina”; “Papi Alti, ¿esa es la nueva reina? Habla claro para defenderla"; “Está muy linda”; “No tiene ni punto de comparación con Karina García”; “Lo que es con Karina es con nosotros”; “Bueno, para los que dicen que es la novia, ¿es que Altafulla no puede tener amigas? Ahora todo el mundo se ataca y le sacan novia de donde no tiene, maduren" y “Para los que andaban diciendo que Karina era la mala, el tiempo saca todo a la luz”, son algunas de las palabras que se leen.

¿Cómo se anunció la ruptura de Karina García y Altafulla?

El pasado lunes, 29 de septiembre, Karina García, exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, causó sorpresa en sus seguidores al publicar una serie de historias en su cuenta oficial de Instagram, en las que aseguró que su vínculo con Altafulla terminó.

“Hola a todos. Sé que muchos de ustedes no se lo esperaban, pero quiero ser honesta, hoy quiero compartir algo muy personal, porque sé que han seguido mi historia. Con el corazón en la mano, quiero contarles que mi relación sentimental llegó a su FIN”.

Karina García confirmó su ruptura con Altafulla. | Foto: Instagram @karinagarciaoficiall

Reveló que es consciente de que sus palabras pueden llegar a generar confusión, pues horas antes, Altafulla habló en un medio de comunicación sobre su vínculo, haciendo pensar frente a su público que se encontraban en un buen momento a nivel familiar.