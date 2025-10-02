Karina García fue vista con otro hombre tras terminar con Altafulla: “Pasó de Twingo a Ferrari”

El pasado 29 de septiembre, la modelo y creadora de contenido Karina García sorprendió a sus cinco millones de seguidores de Instagram, pues por medio de sus historias reveló que le puso fin a su relación con Altafulla, quien resultó ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Esto generó controversia en las redes sociales, ya que muchos llegaron a pensar que se encontraban en el mejor momento de su relación, pues de manera constante, estuvieron publicando videoblogs juntos, en los que compartían con sus seres queridos y círculo cercano.

Karina García y Altafulla. | Foto: Instagram: @buendiacolombia

“Hola a todos. Sé que muchos de ustedes no se lo esperaban, pero quiero ser honesta: hoy, quiero compartir algo muy personal, porque sé que han seguido mi historia. Con el corazón en la mano, quiero contarles que mi relación sentimental llegó a su fin”, mencionó en el primer párrafo.

No obstante, dejó en claro que está agradecida con el cantante, pero, por el momento, está enfocada en cumplir con sus proyectos laborales y profesionales.

“Fue un proceso que implicó muchas emociones para mi vida, no me arrepiento de haber amado, de haber entregado tanto, porque finalmente esa soy yo, una mujer apasionada que no sabe amar a medias, para mí es todo o nada. Sigo creyendo firmemente que el amor existe, y que es el sentimiento más lindo del mundo”.

Días después se viralizó un video en TikTok en el que se ve Karina en compañía de otro hombre, lo que despertó una gran cantidad de comentarios. Aunque muchos la criticaron, otros salieron en su defensa y se alegraron por verla feliz.

Karina García confirmó su ruptura con Altafulla. | Foto: Instagram @karinagarciaoficiall

“Karina dejó a Altafulla por un verdadero hombre (...) se le ve la sonrisa de enamorada”, es como se titula el video.

“Eso si es pasar de un Twingo a un Ferrari”; “No es crítica, pero no entiendo cómo le hacen. Terminan una relación y ya inician otra”; “Los hombres abundantes llegan a nuestras vidas”, No soy fan de Karina, pero se merece un hombre que esté a su altura, este está mucho mejor que Altafulla", son algunos de los comentarios que se leen.

La verdad detrás del hombre con quien vieron a Karina García

En medio de la polémica por las imágenes publicadas en internet, algunos de sus más fieles admiradores salieron en su defensa y explicaron la razón por la cual, este hombre estuvo a su lado durante algunas horas.

Según mencionan, todo se trató del recibimiento a un evento que tuvo en la ciudad de Cali, en donde la marca patrocinadora se encargó de llenarla de lujos y atenciones en su visita.