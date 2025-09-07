Karina García destapó el delito que cometió su hija: “Se la iba a llevar la Policía”

Karina García es una de las exparticipantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia que sigue dando de qué hablar, meses después de que el reality del Canal RCN llegó a su fin.

Debido a su espontaneidad y a que disfruta compartir con sus seguidores, en varias ocasiones se ha sincerado con su público y ha revelado detalles de su vida privada y diversas experiencias que ha experimentado a lo largo de los años.

Karina García se sinceró sobre un error que cometió su hija, Isabella. | Foto: Canal RCN

En medio de una reciente transmisión de Kick con su amigo y colega, Westcol, Karina confesó que hace algún tiempo su hija cometió un delito y una de sus amistades tuvo que ayudarla para evitar mayores complicaciones.

“En este tiempo era menor de edad. Voy a contar algo, puede que me funen, pero no fue con mi autorización, pero Isabella tenía una cédula falsa”, dijo frente a miles de personas que se conectaron al en vivo.

Reveló que, aunque no estuvo de acuerdo con lo sucedido y es consciente del error, es una situación que se repite mucho en los jóvenes y aseguró haber hecho lo mismo hace varios años.

“Es algo que hacen muchos adolescentes, incluso, yo lo hice y no me siento orgullosa, pero mi hija lo hizo y la paró la Policía, y le quitaron la cédula falsa. Se la iban a llevar. Me llamó llorando y mientras la Policía la estaba asustando, me dijo: ‘Mamá, me van a llevar para la cárcel, yo no quiero ir a prisión”, dijo entre risas.

Afirmó que otro de sus amigos arribó al lugar en el que estaba Isabella y tuvo que llegar a un acuerdo con la autoridad para que, finalmente, los dejaran ir.

“Daren fue y solucionó el problema, le dio plata a esas personas que le pidieron dinero y ya. Le dieron plata y chao, se solucionó. Fueron como 2 millones, yo me acuerdo”.

