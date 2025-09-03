Valentino Lázaro explotó contra Melissa Gate, la desenmascaró y tildó de ‘moza’

Pese a que la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia llegó a su fin hace varios meses, las polémicas en torno a sus participantes están más vivas que nunca, pues varias de las estrellas que hicieron parte de la versión del 2025 siguen dando de qué hablar, especialmente, a lo que a sus vidas personales respecta.

En este caso, la creadora de contenido Melissa Gate recibió fuertes críticas por parte de su colega Valentino Lázaro, quien en medio de una reciente entrevista con Dímelo King, afirmó que la paisa sostiene una relación con un hombre que tiene pareja.

Valentino Lázaro se fue en contra de Melissa Gate, exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia'. | Foto: Instagram @valentinolazaroh

“Melissa, ya vimos que lo que criticabas de Karina era un espejo en el que te reflejabas. Tenías envidia y sentías de ella un complejo de inferioridad y esto siempre lo tuve claro, desde que empezaste a atacarla sin necesidad. ¿Sabes algo?, no tiene nada de malo que salgas con un hombre que tiene dinero, lo que está mal es que tenga mujer", dijo frente a los micrófonos de la producción digital.

Le recordó que, mientras estuvo dentro de La casa de los famosos mostró un profundo rechazo por las mujeres que no respetaban las relaciones ajenas, señalándola, nuevamente, de estar cayendo en las acciones que castigaba.

“Acá, lo peor, es que sabiendo que es algo que tú haces, criticaras a Karina y criticaras a todas las mujeres”, afirmó.

Valentino Lázaro sorprendió con fuerte mensaje a Melissa Gate

Tras haberse ido en contra de la creadora de contenido, Valentino abrió la cremallera de la chaqueta que llevó al pódcast y dejó ver su camiseta en la que se leía:

“La moza eres tú”, junto a una fotografía del rostro de Melissa Gate y en el respaldo, la frase: “Ni una más”, con una foto de Karina García.

Esto generó una ola de comentarios en la publicación, en la que cientos de personas salieron en defensa de Karina y rechazaron el comportamiento que habría estado teniendo Melissa Gate.