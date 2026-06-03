Tras su participación en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, la popularidad de Melissa Gate en las plataformas digitales comenzó a tomar fuerza. Su carácter y la manera en que enfrentó los conflictos con sus compañeros la convirtieron en una de las concursantes más comentadas en esta edición del reality.

Por eso, su exposición mediática se tradujo en un notable crecimiento de su comunidad digital. Sin embargo, no todo son buenas noticias para la influenciadora, ya que este reconocimiento también le ha traído algunos dolores de cabeza.

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Durante una reciente transmisión en vivo realizada a través de sus redes sociales, Melissa Gate se mostró bastante afectada al referirse a una incómoda situación que vivió y que la convirtió en blando de fuertes críticas.

Según explicó la creadora de contenido, en los últimos días ha recibido una ola comentarios negativos luego de unas declaraciones que compartió públicamente y que terminaron generando una fuerte controversia entre sus seguidores.

“Una persona feliz no le hace daño a nadie, pero yo salgo, digo una cosa, me equivoco y me caen todos en banda y después se viene mi equipo de trabajo a regañarme”, comentó inicialmente.

Debido a esto, Gate reconoció que no siempre es fácil lidiar con la exposición mediática y admitió sentirse agobiada, especialmente cuando sus comentarios generan tanta polémica.

“Me llamaron la atención por algo que dije y a mil personas no les pareció, entonces de verdad que me agobian, pero la vida es eso, ese fue el camino que yo escogí. ¿Qué más voy a hacer?“, agregó entre lágrimas.

Las imágenes de Melissa Gate visiblemente afectada no tardaron en generar reacciones divididas entre los internautas, pues mientras algunos expresaron su preocupación por el bienestar emocional de la creadora de contenido, otros se enfocaron en enviarle algunos consejos para evitar este tipo de situaciones.

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Además, hubo quienes continuaron lanzándole duras críticas recordando las fuertes polémicas que protagonizó durante su participación en La casa de los famosos Colombia con varios de sus compañeros, especialmente con la también creadora de contenido Karina García.

“Lo que se siembra se cosecha”, “dedícate a tu trabajo, sé más prudente al hablar”, “¿te acuerdas todo lo que le hiciste a Karina?” “así es la vida, un día estamos bien otros días no”, “se llama karma”, “no importa Melissa, tú sigue siendo tú y que el mundo arda”, dicen algunos comentarios de los usuarios en redes sociales.