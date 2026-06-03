“Necesitamos 15 millones de votos”: Piter Albeiro sigue defendiendo su postura política y busca apoyo de sus seguidores

En medio del debate político que envuelve a Colombia en estos días de elecciones presidenciales, las redes sociales se han convertido en el medio perfecto para compartir opiniones entre ciudadanos, figuras políticas y personalidades del entretenimiento que comparten sus puntos de vista sobre el rumbo del país.

Uno de los personajes que más ha llamado la atención por su participación en estas conversaciones es el comediante bogotano Alejandro Leiva, conocido artísticamente como Piter Albeiro.

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En las últimas semanas, el también empresario ha mantenido una presencia activa en redes sociales, donde no solo ha expresado con claridad su posición frente a la contienda electoral, sino que también ha buscado el apoyo de sus seguidores.

Por eso, recientemente se pronunció a través de su cuenta de X con el siguiente mensaje: “Necesitamos 15 millones de votos por Abelardo 🙏🏻❤️”.

En su publicación, Piter Albeiro reafirmó su respaldo al abogado y líder del movimiento Defensores por la Patria, asegurando que continúa promoviendo su candidatura entre amigos y seguidores, ya que su intención es motivar a más personas a participar en las elecciones y apoyar una propuesta que, desde su perspectiva, podría contribuir al fortalecimiento del orden y la seguridad en el país.

“Todos los días hay que hacer el ejercicio de invitar a nuestros amigos a votar para que regrese el orden y la seguridad”, escribió.

Además, en publicaciones pasadas dejó claro que De la Espriella cuenta con su apoyo y el de su familia, así como su fórmula vicepresidencial, el economista José Manuel Restrepo Abondano.

“Es clave entender que el vice también seria nuestro presidente. Y José Manuel Restrepo es un excelente profesional”, anotó.

Durante la jornada electoral de la primera vuelta, el humorística también se mostró bastante activo en redes sociales, expresando su emoción frente a los resultados que posicionaron a Abelardo como el ganador de los comicios realizados el pasado 31 de mayo.

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“Abelardo puntea. Vamooooos”, agregó en otro de sus mensajes. Por otro lado, confesó sentirse preocupado por lo que pueda ocurrir en la segunda vuelta presidencial, programada para el próximo 21 de junio. “Me da mucho miedo la segunda vuelta es la verdad”.

Y es que esta jornada representa un momento crucial para el país, ya que es la fecha definitiva en la que se conocerá el nombre del candidato que entrará a asumir la Presidencia de Colombia durante los próximos cuatro años, es decir, durante el periodo 2026-2030.