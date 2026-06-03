Diana Ángel no se guardó nada tras conocer el respaldo de Donald Trump a Abelardo de la Espriella y estalló en redes

Durante la tarde del martes 2 de junio, Abelardo de la Espriella volvió a convertirse en tendencia luego de que Donald Trump expresara abiertamente su respaldo a su aspiración presidencial. A través de su mensaje, el mandatario estadounidense destacó lo que considera las capacidades y cualidades del abogado para dirigir el país desde la Casa de Nariño.

“¡Felicitaciones al candidato presidencial colombiano, El Tigre, Abelardo de la Espriella", escribió Trump a través de la red social Truth Social, describiendo al aspirante como un "un líder inteligente, fuerte y tenaz“, destacando su vitoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales el pasado 31 de mayo.

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“Abelardo lucha incansablemente por su gran país y su gente, y los ama, al igual que yo a los Estados Unidos de América”, agregó en mandatario.

Sus declaraciones generaron una rápida oleada de comentarios en redes sociales, tanto de ciudadanos como de personalidades públicas. Una de las voces que se sumó al debate fue la de la actriz Diana Ángel, quien en diferentes ocasiones ha expresado abiertamente su afinidad con sectores de izquierda.

Con un breve, pero contundente mensaje, la actriz no ocultó su opinión frente a las declaraciones de Donald Trump que replicó desde su cuenta de X junto con el mensaje: “¡Finjan sorpresa!“.

Su reacción, cargada de sarcasmo, dejó en evidencia su desacuerdo y, como generalmente sucede con sus pronunciamientos en redes sociales, rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

Este mensaje de Diana Ángel guarda relación con la postura política que ha manifestado públicamente en los últimos años, pues quienes han seguido de cerca sus intervenciones públicas, saben que ha mostrado su respaldo a Iván Cepeda, quien buscará llegar a la Casa de Nariño en una segunda vuelta electoral frente a Abelardo de la Espriella.

De hecho, el pasado 1 de junio la actriz volvió a manifestar su apoyo a la izquierda, recordando que fue una de las primeras personas en acompañar el proyecto político de Cepeda desde el inicio de su campaña junto a las Madres de MAFAPO.

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“Me alegré mucho. Me pareció y me sigue pareciendo sin duda alguna, que usted es el más idóneo para seguir con el proyecto. No lo dudé, ni lo dudo. Usted sigue siendo el Presidente que quiero para Colombia", apuntó, admitiendo que los resultados de la primera vuelta fueron difíciles de aceptar.

Sin embargo, reiteró su respaldo con una importante petición: “quiero pedirle de manera respetuosa y como una ciudadana que lo estima, que cree en usted, en su transparencia, en su honorabilidad, en su trabajo incansable por las víctimas y por todas sus propuestas, que salga a debatir, que hable sobre lo que la oposición le cuestiona: la seguridad, la paz, las disidencias, el ELN, la economía, el abastecimiento de gas y todo lo que quieran saber”.