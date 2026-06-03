Constanza Camelo, mejor conocida como Cony Camelo, es una de las actrices colombianas que se ha ganado el cariño y admiración de los televidentes gracias a su versatilidad y larga trayectoria artística.

Muchos la recuerdan por su participación en producciones como, Los Reyes, Metástasis, Lala’s Spa, Simplemente Alicia y El Capo, entre otras. Además, también participó en la sexta temporada del reality de cocina Masterchef Celebrity.

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Más allá de su trabajo en televisión y teatro, Cony Camelo se ha consolidado como una de las figuras públicas más activas en redes sociales. A través de estas plataformas no solo comparte detalles sobre sus proyectos profesionales, sino que también expresa con frecuencia sus opiniones sobre la actualidad y el panorama político de Colombia.

Recientemente, por ejemplo, no pasó por alto el respaldo de Donald Trump a Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales y, fiel a su estilo de defender sus posturas ideológicas, respondió con un mensaje que rápidamente generó debate entre sus seguidores.

Con un corto, pero contundente mensaje, la actriz cuestionó el respaldo internacional del expresidente estadounidense hacia la campaña del abogado. “No me crea tan hij...”, anotó inicialmente a través de su cuenta de X.

En su publicación, Cony Camelo no ocultó su inconformidad ante la posibilidad de que ese respaldo tenga influencia en el panorama político nacional. “Qué desgracia dejar el país en manos del payaso este y de Trump. Qué oso”, agregó.

Esta dura declaración, como era de esperarse, generó una ola de comentarios tanto de quienes respaldan su opinión como de quienes la cuestionan. Lo cierto es que su pronunciamiento volvió a dejar en evidencia la postura que ha mantenido frente a la situación política que atraviesa Colombia tras los resultados de la primera vuelta.

Por ahora, el desenlace de la contienda electoral sigue en manos de los ciudadanos, quienes tendrán la última palabra en las urnas el próximo 21 de junio. Sin embargo, el respaldo expresado por Donald Trump se ha sumado al gran debate público.

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“¡Felicitaciones al candidato presidencial colombiano, El Tigre, Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y tenaz, por su contundente victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas! Abelardo lucha incansablemente por su gran país y su gente, y los ama, al igual que yo a los Estados Unidos de América”, escribió el mandatario estadounidense.

Y agregó que “como presidente, Abelardo tendría un éxito rotundo al liderar a Colombia para impulsar la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas y restaurar el orden público”.