Cony Camelo confesó la candidata que no quiere que gane en las elecciones 2026: “Qué horror”

Marzo marca el inicio del camino hacia la contienda electoral de 2026 en Colombia. Este domingo 8 se realizaron las votaciones de la llamada Gran Consulta por Colombia, un ejercicio político que reúne a varias figuras públicas interesadas en participar en el debate electoral que se avecina.

Dentro de esta consulta participan reconocidos dirigentes y exfuncionarios del país. Entre ellos se encuentran Vicky Dávila, Paloma Valencia, Mauricio Cárdenas, David Luna, Juan Carlos Pinzón, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa y Juan Daniel Oviedo, quienes hacen parte de esta iniciativa política.

En la industria del entretenimiento, actores, actrices, presentadoras, cantantes y más se muestran interesados en otras cosas más allá de su mundo, como por ejemplo la política.

Una de las actrices que se muestra bastante interesada en la política y que da sus argumentos a favor y en contra es Cony Camelo, reconocida en la industria por su participación en la novela Los Reyes, y por recientemente haber sido participante en el reality de cocina MasterChef Celebrity.

En la mañana de este domingo 8 de marzo, día electoral, la actriz se tomó su red social de X para mostrar su gran descontento con una de las candidatas.

Camelo republicó y comentó el trino en el cual se podía ver algunas imágenes de la candidata al Senado de Colombia, Lina Garrido, con un texto en el que aseguró:

“Propondré que Estados Unidos instale en Colombia la base antinarcóticos más grande del mundo, con armamento y tecnología de última generación. Vamos a eliminar el narcotráfico”, se lee.

Ante esto, Cony Camelo dejó ver que no estaba para nada de acuerdo con esto y dejó claro su deseo de que los ciudadanos en Colombia no voten por ella.

“What? Qué nivel. Ojalá esta persona no gane. Qué horror”, escribió.

En este trino también una segunda persona comentó y se fue en contra de la candidata al Senado, pues menciona que ella acusó al presidente de comprar votos, y estaría haciendo presuntamente esto, luego de un reciente allanamiento.

Por ahora, en la tarde de este domingo 8 de marzo, se cerraron todas las urnas en el país y se empieza a llevar a cabo el preconteo de votos para conocer cuál fue la elección de los ciudadanos colombianos.