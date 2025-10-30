Cony Camelo arremetió contra Laura Gallego, exseñorita Antioquia, por violento comentario: “Llevan la guerra en el alma”

Desde hace días, creció una fuerte polémica que envolvió a la ahora exseñorita Antioquia, Laura Gallego, por unas polémicas declaraciones en contra del presidente de la República, Gustavo Petro, y Daniel Quintero.

En el primer video, Laura realizó un agresivo comentario que incitaría a la violencia y una gran cantidad de personas reaccionaron en su contra por hacer este tipo de videos y manifestaciones.

Luego de recibir miles de críticas y pronunciamientos de las personas involucradas, Laura Gallego habló y se defendió, argumentando que más allá de la belleza, quería enfocarse en la inteligencia y el conocimiento que posee.

Laura Gallego, exseñorita Antioquia, se pronunció por polémica

“Una corona nunca debería callar a una mujer. Mi participación corta, pero sustanciosa, en el Concurso Nacional de Belleza cumplió su objetivo. No solo era demostrar que a las reinas se les exige más que al presidente de la República, sino demostrar que nuestro sistema actual sigue arrastrando a las mujeres a limitarse solo a ser lindas. Portar la corona significaba quedarme callada por más de un año”, dijo inicialmente.

Laura Gallego Solís renunció a ser señorita Antioquia tras polémica por sus videos. | Foto: Redes sociales de Laura Gallego

Además, añadió: “Era estarle diciendo a medios de comunicación que por favor no me hablaran de política, cuando es lo que amo hablar. Restringir que las mujeres hablemos de política nos retrocede más de 70 años. Si mi objetivo era representar a las mujeres de Antioquia, lo logré… porque no solo somos hermosas, sino inteligentes, pensamos, decimos y tenemos carácter. Nunca priorizaría la belleza sobre el desarrollo intelectual. Soy una reina, pero de esas que no se quedan calladas”.

Cony Camelo lanzó crítica a exseñorita Antioquia por comentario violento

Este hecho hizo que miles de personas salieran en contra de la reina de belleza, y una de las que se pronunció recientemente fue Cony Camelo, exparticipante de MasterChef Celebrity’.

La famosa actriz publicó un trino en el que habló de cómo esto es una clara señal de que las personas siguen pensando en la guerra y normalizándola.

“¿Y usted a quien le daría un tiro? ¿En serio? ¿Normalizamos la vaina? ¿Vamos por ahí diciendo a quienes quisiéramos matar? Con razón la guerra en Colombia no se acaba porque quienes normalizan, trivializan y se divierten con esto. Llevan la guerra en el alma”, escribió Camelo en su cuenta de X.

Daniel Quintero y Gustavo Petro se pronunciaron por polémica de Laura Gallego

Ambas figuras del sector político del país se tomaron sus cuentas de X para hablar al respecto y dejar sus apreciaciones de la negativa situación.

“Renunció Laura Gallego. Hubiera preferido una reflexión sobre lo que pasó y que siguiera adelante. No lo hizo, ¿qué pedir al candidato Santiago Botero que dijo que me dispararía a mí?, ¿qué tal una reflexión de su parte?”, escribió Daniel Quintero en su cuenta oficial.

Era bella, pero por fuera solamente; hay que tener cerebro y cultivarlo mucho al igual que el cuerpo.



Por decir esto más francamente, un juez pidió retractarme. Pero es una verdad científica. La belleza no es solo del cuerpo sino del alma, o del espíritu, o de la inteligencia… https://t.co/ADBmYBwns3 — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 28, 2025