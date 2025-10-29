Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero, invitó a Laura Gallego, exseñorita Antioquia, a tomarse un café luego de que primero la denunciara

Laura Gallego, quien había obtenido el título de señorita Antioquia para representar a su departamento en el Concurso Nacional de Belleza 2025, tuvo que renunciar a su corona luego de que se desatara una polémica por unos comentarios que dijo contra el presidente Gustavo Petro y el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.

El exmandatario denunció a Gallego por presunto “hostigamiento”, “amenaza” e “instigación a delinquir”, a lo que su esposa, Diana Osorio, salió en defensa del también precandidato presidencial.

“Hemos interpuesto una denuncia formal en la fiscalía contra Laura Gallego y Santiago Botero por los delitos de hostigamiento, amenazas e instigación a delinquir. ¡Ojalá se haga justicia!”, escribió Osorio inicialmente en su cuenta de Instagram junto con un video.

Sin embargo, después de varias horas de haberla denunciado, la esposa de Quintero publicó otro video en donde invitó a la exreina a tomarse un café en su casa para intercambiar opiniones.

“Hoy quisiera extenderle una invitación a Laura Gallego. Laura, te invito a tomarte un café. Vienes a mi casa, me conoces, conoces a mis hijas, conoces qué pienso, de qué estoy hecha y yo también te escucho y te conozco. Creo que hay que quitarle las armas a la violencia y dársela a los argumentos. En Colombia las diferencias políticas no pueden volverse diferencias personales. Laura, si tú estás lista, yo estoy lista”, mencionó Osorio.