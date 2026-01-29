Política

Roy Barreras le da espaldarazo a Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero, para aterrizar en la consulta del Frente por la Vida

En su pronunciamiento, el exembajador de Colombia en Reino Unido invitó a otras lideresas a participar del proyecto progresista.

Redacción Semana
29 de enero de 2026, 5:23 p. m.
Osorio reemplazaría a su esposo, Daniel Quintero, en la contienda presidencial de la consulta del Frente por la Vida.
Osorio reemplazaría a su esposo, Daniel Quintero, en la contienda presidencial de la consulta del Frente por la Vida.

El exsenador Roy Barreras intervino en la reconfiguración del escenario presidencial del progresismo al dar la bienvenida a Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero, a la consulta del Frente por la Vida, en medio de la discusión sobre su candidatura tras recibir el aval del Partido Ecologista Colombiano.

Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero, no fue invitada a ser candidata presidencial del PTC: “La carta es falsa”

En un mensaje publicado en X, Barreras recalcó la relevancia de la participación femenina en la contienda política. “No es concebible una consulta progresista sin la participación de las mujeres”, afirmó, al tiempo que invitó a otras lideresas a sumarse al proceso.

En su pronunciamiento, el exembajador de Colombia en Reino Unido advirtió además que los derechos de las mujeres estarían en riesgo frente a lo que calificó como un posible retroceso impulsado por sectores de la derecha extrema.

Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero, sería candidata presidencial ante negativa de la Registraduría de avalar la inscripción del exalcalde

El pronunciamiento de Barreras coincidió con la divulgación de la invitación formal del Partido Ecologista Colombiano a Diana Osorio para representar a esa colectividad en la consulta del Frente por la Vida, prevista para el próximo 8 de marzo.

En una carta enviada el 28 de enero de 2026, el partido destacó su liderazgo social, su experiencia en procesos de posconflicto y su trabajo en economía comunitaria, y señaló que su eventual participación fortalecería agendas como la defensa de los derechos de las comunidades afro, indígenas y campesinas, la justicia social, ambiental y los derechos de las mujeres.

Partido Ecologista ofrece aval a Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero, para ingresar a consulta presidencial
Daniel Quintero y su esposa Diana Osorio.
Daniel Quintero y su esposa Diana Osorio. Foto: Colprensa

Por su parte, Osorio agradeció el respaldo del Partido Ecologista y señaló que tomará una decisión en los próximos días. También aclaró que evalúa otras invitaciones políticas y que no definirá su posición frente al Partido del Trabajo Colombiano hasta que exista un pronunciamiento oficial de esa colectividad.

Noticias Destacadas