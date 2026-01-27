Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero, sería candidata presidencial ante negativa de la Registraduría de avalar la inscripción del exalcalde

Diana Osorio, la esposa del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, podría convertirse en candidata presidencial.

SEMANA confirmó que la ex primera dama de Medellín podría ser el plan B del exmandatario en caso que, eventualmente, el Consejo Nacional Electoral (CNE) insista en que él está inhabilitado para participar en la consulta del próximo 8 de marzo, porque su nombre apareció en el tarjetón de la consulta del pasado 26 de octubre, en la que ganó Iván Cepeda.

La decisión sobre Osorio no está tomada, pero el tema está avanzado.

En la tarde de este martes, 27 de enero, el Partido del Trabajo de Colombia confirmó que estaría dispuesto a entregarle el aval a la ex primera dama.

Daniel Quintero y su esposa Diana Osorio. Foto: Colprensa

“Quiero contarle al país que he recibido una invitación del Partido del Trabajo de Colombia para ser candidata en la consulta presidencial del progresimo junto a Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero, consulta que se llevará [a cabo] el próximo 8 de marzo”, informó.

Agradeció el gesto de la colectividad política y manifestó que la política debe ser para la gente y no para los poderosos de siempre.

“El establecimiento colombiano le ha negado una y otra vez la oportunidad a mi esposo Daniel Quintero de competir por la Presidencia. No por falta de ideas, sino porque les incomodó cuando fue alcalde de Medellín. Y a lo largo de toda su trayectoria pública”.

Quintero —según Osorio— “también les incomodó porque denunció la corrupción en Hidroituango, los malos manejos, y porque ha luchado siempre contra las roscas, los privilegios y las injusticias”.

Y siguió: “Como mujer progresista, creo en una democracia sin trampas, en una justicia sin privilegios y en una política que no se arrodilla ante los poderosos. Por eso, recibo esta invitación con mucho respeto, gratitud y sobre todo con una profunda responsabilidad”.

Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, junto a su esposa, Diana Osorio. Foto: alexandra ruiz poveda-semana

Dijo que, inicialmente, ella y su esposo agotarán todos los caminos legales para conseguir, en el CNE, que él sea el candidato presidencial.

“Me pronunciaré de fondo en los próximos días pensando siempre en el país y en la unidad del progresismo. Sobre todo en una vida digna para hombres y mujeres en todos los rincones de nuestra amada Colombia”, dijo.

El anuncio de Osorio se dio horas después de que la Registraduría rechazara nuevamente la inscripción de Daniel Quintero como candidato presidencial. El organismo electoral le lanzó la pelota al CNE para que defina si el político paisa está, o no, inhabilitado.

Iván Cepeda y el Consejo Nacional Electoral. Foto: API

Al fin y al cabo, aunque renunció a la consulta del Pacto Histórico, el pasado 26 de octubre de 2025, su fotografía apareció en el tarjetón acompañado de Iván Cepeda y Carolina Corcho.

A juicio de algunos abogados, él ya participó en una consulta “interpartidista” y no puede hacerlo en otra en marzo de 2026.

El caso de Quintero es el mismo de Iván Cepeda. Por eso, el registrador Hernán Penagos; el procurador, Gregorio Eljach, y el contralor, Carlos Hernán Rodríguez, le pidieron al CNE, el pasado fin de semana, que emita un concepto e informe si ambos están inhabilitados.

Los nueve magistrados del CNE no se pronunciarán hasta que no conozcan una demanda oficial en la que se solicite la revocatoria de las inscripciones.