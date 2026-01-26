La Fiscalía solicitó este lunes, 26 de enero, al Juzgado 27 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín, reconocer a los investigados por el escándalo de corrupción que vincula a funcionarios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) durante el periodo de la Alcaldía de Daniel Quintero como parte de un Grupo Delictivo Organizado (GDO).

Según el ente acusador, los funcionarios se habrían interesado de manera indebida para favorecer a terceros en la celebración de seis contratos por un valor superior a los 17.000 millones de pesos, con el fin de beneficiar, entre otros, la campaña de un candidato a la Cámara de Representantes. Se trata del entonces director del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Itagüí, Misael Cadavid, quien actualmente se encuentra privado de la libertad.

Misael Cadavid, imputado por presuntas irregularidades en contratos por más de 17 mi millones de pesos con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Foto: Redes sociales

“Concurren los presupuestos exigidos por la normatividad; en primer lugar, se acredita la existencia de un grupo estructurado por más de tres personas, toda vez que actualmente se encuentran vinculados tres ciudadanos, más estos cuatro que pretendemos vincular el día de hoy”, dijo el fiscal asignado a la investigación.

El fiscal se refería a Cadavid, a Elkin González, entonces subdirector de los Bomberos de Itagüí, y María Yaneth Rúa, profesional universitaria del AMVA.

Además, a Ana María Roldán Ortiz, Diana Montoya, Juan Alberto Cardona Henao y la cabeza del Amva, y alfil de Daniel Quintero en esa entidad, Juan David Palacio Cardona.

La Fiscalía también señaló que “en segundo lugar, se ha verificado que dicho grupo ha mantenido continuidad en el tiempo, es decir, desde el inicio de los contratos que corresponden a junio de 2020 hasta julio de 2023″.

Seis contratos por $17.000 millones enredan a Misael Cadavid; parte del dinero habría sido usado para su campaña electoral a la Cámara de Representantes

Y “se ha establecido que su actuar se ha dirigido de manera concreta y reiterada en la comisión de diversos delitos contra la administración pública”.

La solicitud fue realizada en la audiencia de imputación de cargos que inició esta tarde, en la que les endilgó a esos funcionarios graves hechos de corrupción en los que, por ejemplo, se habrían elevado costos en kits de atención al covid-19 que debían ser entregados a los bomberos del Amva, a través de los bomberos de Itagüí.

Así fue que, según la Fiscalía, Misael Cadavid se habría quedado con $ 2.481 millones de los contratos entre los Bomberos de Itagüí y el Área Metropolitana

Algunos de los seis contratos, según la Fiscalía, tenían como objeto capacitar a los bomberos de los diez municipios del Área Metropolitana (Medellín, Caldas, Envigado, Sabaneta, La Estrella, Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa) a través de la gestión de los Bomberos de Itagüí, en la dura época en que la pandemia obligó a millones de personas a encerrarse en sus casas y cobró millones de vidas.

Los contratos, según la Fiscalía, “se hicieron de manera directa, sin el lleno de los requisitos legales, violando los principios de planeación, transparencia, economía y selección objetiva”.

El monto más alto es el quinto, que “corresponde a 5.069.414.000 pesos, cuyo objeto era la reducción de la exposición de riesgos en las comunidades afectadas del Amva, con una vigencia de 13 meses y 15 días, a partir del 6 de noviembre de 2021”.

¿Qué tiene que ver Daniel Quintero, hoy precandidato presidencial?

Según ha dicho la veeduría Todos por Medellín, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá fue una de las entidades descentralizadas de la Alcaldía de Medellín, durante el periodo en que Daniel Quintero Calle fue alcalde, que habría sido utilizada para direccionar contratos sin el cumplimiento de requisitos legales.

Como dijo la Fiscalía, parte de estos recursos habrían terminado apalancando la campaña electoral de Misael Cadavid.

Aunque aún falta esperar el avance y cierre de las investigaciones en cada uno de los procesados por el escándalo de corrupción que tiene al propio Quintero Calle en calidad de imputado por el caso de Aguas Vivas.

Quintero, por su parte, ha dicho en repetidas ocasiones que esto hace parte de una persecución política.