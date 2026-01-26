Medellín

Fiscalía pide declarar Grupo Delictivo Organizado a investigados por corrupción en el Área Metropolitana durante la Alcaldía de Daniel Quintero, entre ellos, Juan David Palacio

La solicitud se dio en la audiencia de imputación de cargos a tres funcionarios, entre ellos al exdirector.

Redacción Semana
26 de enero de 2026, 10:16 p. m.
Daniel Quintero y Juan David Palacio.
Daniel Quintero y Juan David Palacio. Foto: Suministrada API

La Fiscalía solicitó este lunes, 26 de enero, al Juzgado 27 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín, reconocer a los investigados por el escándalo de corrupción que vincula a funcionarios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) durante el periodo de la Alcaldía de Daniel Quintero como parte de un Grupo Delictivo Organizado (GDO).

Según el ente acusador, los funcionarios se habrían interesado de manera indebida para favorecer a terceros en la celebración de seis contratos por un valor superior a los 17.000 millones de pesos, con el fin de beneficiar, entre otros, la campaña de un candidato a la Cámara de Representantes. Se trata del entonces director del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Itagüí, Misael Cadavid, quien actualmente se encuentra privado de la libertad.

Misael Cadavid, imputado por presuntas irregularidades en contratos por más de 17 mi millones de pesos con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Misael Cadavid, imputado por presuntas irregularidades en contratos por más de 17 mi millones de pesos con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Foto: Redes sociales

“Concurren los presupuestos exigidos por la normatividad; en primer lugar, se acredita la existencia de un grupo estructurado por más de tres personas, toda vez que actualmente se encuentran vinculados tres ciudadanos, más estos cuatro que pretendemos vincular el día de hoy”, dijo el fiscal asignado a la investigación.

El fiscal se refería a Cadavid, a Elkin González, entonces subdirector de los Bomberos de Itagüí, y María Yaneth Rúa, profesional universitaria del AMVA.

Además, a Ana María Roldán Ortiz, Diana Montoya, Juan Alberto Cardona Henao y la cabeza del Amva, y alfil de Daniel Quintero en esa entidad, Juan David Palacio Cardona.

La Fiscalía también señaló que “en segundo lugar, se ha verificado que dicho grupo ha mantenido continuidad en el tiempo, es decir, desde el inicio de los contratos que corresponden a junio de 2020 hasta julio de 2023″.

Y “se ha establecido que su actuar se ha dirigido de manera concreta y reiterada en la comisión de diversos delitos contra la administración pública”.

La solicitud fue realizada en la audiencia de imputación de cargos que inició esta tarde, en la que les endilgó a esos funcionarios graves hechos de corrupción en los que, por ejemplo, se habrían elevado costos en kits de atención al covid-19 que debían ser entregados a los bomberos del Amva, a través de los bomberos de Itagüí.

Algunos de los seis contratos, según la Fiscalía, tenían como objeto capacitar a los bomberos de los diez municipios del Área Metropolitana (Medellín, Caldas, Envigado, Sabaneta, La Estrella, Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa) a través de la gestión de los Bomberos de Itagüí, en la dura época en que la pandemia obligó a millones de personas a encerrarse en sus casas y cobró millones de vidas.

Los contratos, según la Fiscalía, “se hicieron de manera directa, sin el lleno de los requisitos legales, violando los principios de planeación, transparencia, economía y selección objetiva”.

El monto más alto es el quinto, que “corresponde a 5.069.414.000 pesos, cuyo objeto era la reducción de la exposición de riesgos en las comunidades afectadas del Amva, con una vigencia de 13 meses y 15 días, a partir del 6 de noviembre de 2021”.

¿Qué tiene que ver Daniel Quintero, hoy precandidato presidencial?

Según ha dicho la veeduría Todos por Medellín, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá fue una de las entidades descentralizadas de la Alcaldía de Medellín, durante el periodo en que Daniel Quintero Calle fue alcalde, que habría sido utilizada para direccionar contratos sin el cumplimiento de requisitos legales.

Como dijo la Fiscalía, parte de estos recursos habrían terminado apalancando la campaña electoral de Misael Cadavid.

Aunque aún falta esperar el avance y cierre de las investigaciones en cada uno de los procesados por el escándalo de corrupción que tiene al propio Quintero Calle en calidad de imputado por el caso de Aguas Vivas.

Quintero, por su parte, ha dicho en repetidas ocasiones que esto hace parte de una persecución política.

Noticias Destacadas