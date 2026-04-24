Para el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, solo es cuestión de tiempo para que los investigados por escándalos de corrupción durante el mandato de su antecesor, Daniel Quintero Calle, sean enviados a prisión.

La Fiscalía asegura que red de corrupción en Área Metropolitana buscaba favorecer a terceros, entre ellos a Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero

Es que, según el mandatario, los más de 650 hallazgos que él entregó a la Fiscalía y las investigaciones que esta entidad ha realizado han permitido que algunos de los implicados soliciten principios de oportunidad, que son figuras jurídicas, para colaborar con la justicia y delatar a los máximos responsables.

Uno de los casos es el de Misael Cadavid, el exdirector de Bomberos de Itagüí, señalado de direccionar seis contratos por más de 18.000 millones de pesos entre esa entidad y el área metropolitana y de usar parte de los recursos para apalancar su campaña política a la Cámara de Representantes, en la cual terminó quemado.

Cadavid fue detenido en octubre de 2025, le imputaron los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, el cual negó inicialmente y fue enviado a prisión.

Los funcionarios de bomberos de Itagüí imputados por la Fiscalía son María Yaneth Rúa, Misael Alberto Cadavid y Elkin de Jesús González. Foto: Fiscalía

Sin embargo, el pasado 8 de abril recuperó la libertad. SEMANA conoció que ese día, por segunda vez, se aplazó la audiencia de formulación de acusación porque Cadavid, el exsubdirector de Bomberos de Itagüí, Elkin de Jesús González y la funcionaria del Área Metropolitana, María Yaneth Rúa García, pidieron a la Fiscalía pista para entregar información a través de un principio de oportunidad.

En junio se realizará una nueva audiencia contra estas tres personas, para determinar si la matriz de colaboración ha sido efectiva y si la corrupción realmente alcanzó a llegar a los niveles de dirección en el Área Metropolitana.

Precisamente, este jueves, un juez ratificó la decisión de dejar en libertad a Juan David Palacio Cardona, quien fuera el director del Área cuando se dieron esos millonarios contratos.

El exfuncionario ha negado su responsabilidad en cualquier hecho irregular, pero los testimonios de Cadavid, el bombero González y la exfuncionaria Rúa serían clave para ponerlo contra las cuerdas.

“Debería estar ya en la cárcel, es más, lo que debería hacer ya es buscar un principio de oportunidad, las pruebas las tiene la Fiscalía, han revelado muchas de ellas y hay principios de oportunidad que lo involucran a él y al jefe de la banda”, dijo Federico Gutiérrez.

El actual mandatario de Medellín se refiere a Daniel Quintero Calle, investigado por otro escándalo, pero mencionado en este porque fue quien llevó a que Palacio Cardona fuera postulado y elegido en el cargo directivo más importante del Área Metropolitana, entidad que aglutina a los diez municipios de la subregión.

El ente acusador ha expuesto en las audiencias judiciales que se ha podido establecer que los contratos “se hicieron de manera directa, sin el cumplimiento de los requisitos legales, violando los principios de planeación, transparencia, economía y selección objetiva”.

Algunos estaban destinados a capacitar a los bomberos de los diez municipios del Área Metropolitana (Medellín, Caldas, Envigado, Sabaneta, La Estrella, Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa) a través de la gestión de Bomberos de Itagüí.

La Fiscalía también ha destacado que esos contratos buscaban favorecer a terceras personas, por ejemplo Miguel Quintero Calle, exconcejal de Medellín y exdiputado de Antioquia, cercano al exdirector Juan David Palacio.

Miguel es uno de los hermanos del exalcalde Daniel Quintero Calle. El exmandatario ha señalado reiteradamente que ni él ni su hermano tienen que ver en ese escándalo, que se trata de una persecución política, pero en este momento Misael Cadavid está entregando información que podría terminar enredándolo más de lo que está, pues se encuentra llamado a juicio por otro escándalo, el de Aguas Vivas.